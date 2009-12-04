اجرای 200 طرح آبزی پروری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب‌نژاد در چهارمین جشن محصول آبزی‌پروری استان مازندران با بیان اینکه صنعت آبزی‌پروری در استان مازندران از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، افزود: مازندران دارای ظرفیتهای بالقوه‌ای برای توسعه آبزی ‌پروری است.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها بخشی از این توانایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: رویکرد اخیر در تولید آبزیان در مازندران افزایش کمی مجموعه‌های تولیدی است.

حبیب ‌نژاد با اشاره به اینکه افزایش کمی تولید به گونه‌ای که سطح بهره‌ وری نیز در این زمینه افزایش یابد و هزینه حداقل شود نیز مدنظر بوده است، گفت: وجود 200 طرح آماده بهره‌برداری در زمینه افزایش کمی این تولیدات بوده است.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از تسهیلات و اعتبارات می‌توان از واحدهای آماده به کار بهره‌برد، افزود: توجه به این زمینه می‌تواند ظرفیت بالای شیلات مازندران را نشان دهد.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه امسال برای تولید آبزی ‌پروری سال خوبی در مازندران بوده است، تصریح کرد: مجموعه تولید آبزی استان در سال ‌جاری 48 هزار تن پیش‌ بینی می‌شود که این میزان نسبت به سال گذشته هزار تن افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه متوازن در مجموعه شیلاتی راهبردهای اجرایی در این زمینه تدوین شده است، افزود:‌ استفاده از روش ‌های نوین و مکانیزاسیون در بخش آبزی ‌پروری در دستور کار مجموعه شیلاتی استان قرار دارد.

حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد: پشتیبانی بازار تولید نیز در راستای توسعه متوازن بخش آبزی ‌پروری مدیریت و هدایت می‌ شود که در این راستا نیز احداث مجتمعهای متعدد را دنبال می‌کنیم.

حسن قلی زاده سیاهکلایی فرماندار قائم شهر نیز در سخنانی با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری حرکت در راستای بهره‌گیری از توانایی‌های استان است، اظهار داشت: حمایت رسانه ملی از این توسعه در سالهای اخیر موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 آب بندان موجود در شهرستان قائمشهر زمینه مساعدی برای پرورش انواع ماهیان در این منطقه ایجاد کرده است، گفت: با وجود لایروبی بسیاری از این آب بندان‌ها هنوز در این زمینه کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

قلی‌زاده با تاکید بر اینکه تغییر دیدگاه‌ ها در زمینه آبزی ‌پروری توسعه این حوزه را موجب شده است، افزود: در سال‌های گذشته تولید ماهیان سردآبی در شهرستان قائمشهر تقریباى فراموش شده بود.

وی با بیان اینکه در سال 84 تنها یک واحد تولید ماهیان سردآبی در قائمشهر فعالیت می‌ کرد، خاطرنشان کرد: اکنون 14 مجموعه تولیدی از این دست در قائمشهر فعالیت دارند.

فرماندار قائمشهر با اعلام اینکه توسعه زیرساختها در زمینه آبزی ‌پروری موجب تامین اشتغال در منطقه می‌شود، تصریح کرد: به همراه توسعه این امر باید پراکندگی این زمینه نیز مدنظر قرار داشته باشد.