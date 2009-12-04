ثبت نام کنکورسراسری دانشگاه آزاد درنیمه دوم آذر/ ثبت نام اینترنتی است

عبدالله سجادی جاغرق با بیان این مطلب افزود: داوطلبان شرکت در کنکورهای دانشگاه آزاد می توانند در آذرماه با خرید کارت اعتباری و ثبت نام اینترنتی از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد نسبت به شرکت در این کنکور اقدام کنند.

سجادی آخرین تغییرات اجرایی آزمونهای این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی فرایندهای مرکز آزمون دانشگاه آزاد از بهمن ماه اینترنتی خواهد شد.

وی گفت: کنکور سراسری دانشگاه آزاد در سال 88 اولین دوره ای بود که هر داوطلبی در محل زندگی خود امتحان داد و به جهت رضایت داوطلبین و تقاضاهای مکرر سال آینده نیز به طور قطع این روند ادامه خواهد یافت و داوطلبان می توانند در محلی که خود انتخاب می کنند امتحان بدهند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: از این پس کلیه مراحل اطلاع رسانی ستاد مرکز آزمون و رفع نقص کارت و تمامی مسائل مربوط به آن از طریق اینترنت صورت می گیرد.

وی گفت: از بهمن ماه سال جاری کلیه فرآیندهای مرکز آزمون اینترنتی می شود و مرکز برای پذیرفته شدگانی که کلاسهایشان به حد نصاب نرسیده جایابی می کند تا ثبت نام و تحصیل آنها دچار وقفه نشود.