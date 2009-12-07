مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

اعتماد:

مقام معظم رهبری: عده ای باید پیش خدا جواب بدهند از اینکه کاری کنند دشمن گستاخ شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت سکوتش را شکست، سخنان صریح و بی پرده هاشمی در مشهد

وزارت علوم اعلام کرد: برنامه های دولت برای 16 آذر



ایران:

تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر: عده ای که دشمن را گستاخ کنند باید به خدا جواب دهند

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت: شورای نگهبان لایحه یارانه ها را رد می کند

سازمان مدیریت بحران وزارت کشور اعلام کرد: هشدار باران سیل آسا در تهران و 17 استان

ابرار:

ثبت نام کنکور سراسری 89 از امروز آغاز می شود

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در گفتگوی اختصاصی با ابرار: روسها طرفدار اصولگرایان هستند

رئیس دیوان محاسبات: پرونده یک میلیارد دلار باز است

رئیس سازمان انرژی اتمی: از " ان. پی. تی" خارج نمی شویم

ابتکار:

رهبر انقلاب در جمع هزاران نفر از اقشار مختلف مردم: دشمن از هر کاری که بوی تفرقه دهد استفاده می کند

رئیس دادگستری استان تهران خبر داد: تبرئه برخی از متهمین حوادث اخیر در دادگاه تجدید نظر

هاشمی رفسنجانی در جمع فعالان دانشجویی مشهد: "مهدی" خیالش از پرونده ها راحت است

اسرار:

رهبر معظم انقلاب: دروغ پراکنی بیگانگان به ضرر خودشان تمام خواهد شد

لاریجانی: دامن زدن به اختلافات فردی و ماجراجویانه به نفع کشور نیست

سید محمد خاتمی: اخلاق در عرصه بین المللی قربانی سیاست است



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر خم: غربی ها با دروغ پردازی سعی دارند مانع دستیابی ایران به دانش هسته ای شوند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مشهد: مهمترین نیاز کشور وحدت و اتحاد است

حمله دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری

تفاهم:

مقام معظم رهبری: دشمن از هر کاری که بوی تفرقه بدهد سوء استفاده می کند

مدیر دفتر مناطق نمونه گردشگری اعلام کرد: ایجاد هزار منطقه گردشگری

توافق برای صدور بدون واسطه گاز به هند



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: دروغ پراکنی بیگانگان به ضرر خودشان می شود

قالیباف در مراسم تقدیر از 3500 کارگر و مهندس عنوان کرد: تونل توحید؛ رکوردی در دقت و سرعت

جشنواره ای برای فیلم های توقیف شده

جام جم :

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از اقشار مردم: آمریکا و انگلیس از دروغ پردازی دست بردارند

دستگیری 120 مسافر گلدکوئیستی در فرودگاه امام خمینی (ره)

چاره جویی برای خروج استقلال از بحران

بازار مسکن در انتظار بسته سیاستی جدید بانک مرکزی



جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم: آنها که دشمن را گستاخ می کنند باید جوابگو باشند

البرادعی: آمریکا چاره ای جز تعامل با ایران ندارد

تونل توحید روز عید غدیر افتتاح نشد؛ آتش اختلاف از تنور تونل ناتمام

جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر: دروغ بافی های غرب نمی تواند مانع تحقق اهداف هسته ای ایران شود

ثبت نام کنکور 89 از امروز آغاز می شود

با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت؛ افتتاح بزرگترین مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم خاورمیانه در مشهد

جهان صنعت:

رهبر معظم انقلاب: آمریکا در راس دشمنان و انگلیس خبیث ترین آنهاست

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: شورای نگهبان لایحه یارانه ها را رد می کند

زمزمه نخستین استیضاح دولت دهم

واردات میوه های ترک در آستانه شب یلدا: مرکبات کاران دوباره غافلگیر شدند



حمایت:

مقام معظم رهبری: دروغ پراکنی بیگانگان به ضرر خودشان تمام خواهد شد

ممنوعیت فروش سوسیس و کالباس در مدار

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: ایجاد فضای آزاد رسانه ای و حزبی ضروری است

حیات نو:

رهبر انقلاب: ملت ایران به دنبال دانش هسته ای است

صالحی: از NPT خارج نمی شویم

واکنش نمایندگان به احتمال تعویق هدفمندی یارانه ها

میر حسین موسوی: باید به سیره علی (ع) برگردیم



خراسان:

رهبر انقلاب با اشاره به این که چرخ های اقتصادی دنیا در آینده بر اساس نیروی هسته ای حرکت می کند تاکید کردند: مردم امروز تلاش می کنند تا دست نسل فردا جلوی غربی ها دراز نباشد

قالیباف در جشن افتتاح تونل توحید: از مردم به خاطر تاخیرها عذرخواهی می کنم اما از زیاده خواهان پررو هرگز!

با ابلاغ آیین نامه هیئت امنایی شدن بیمارستانها؛ تعرفه های درمان در 35 بیمارستان دولتی، خصوصی شد

دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری: زورگویان جهانی دنبال ایجاد اختلاف در داخل هستند

به دنبال بهبود اقتصاد آمریکا؛ دلار بالا رفت و طلا سقوط کرد؛ شوک آمریکایی به طلا و دلار

سرنوشت یارانه ها به روایت دولت، مجلس و شورای نگهبان



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب: فعالیتهای بیگانگان بر ایجاد اختلاف متمرکز است

گزارشی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها؛ لایحه ای برای کسری بودجه یا برقراری عدالت

هزاران ایتالیایی علیه دولت تظاهرات کردند؛ برلوسکنی در سراشیبی سقوط



فرهنگ آشتی:

رهبر معظم انقلاب: دروغ پراکنی بیگانگان در نهایت به ضرر خودشان تمام خواهد شد

محمد رضا باهنر: لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجمع نمی رود

با وجود تاخیر مجدد در گشایش تونل توحید از سوی شهرداری؛

قالیباف: از "پرروها" عذرخواهی نمی کنم!



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم: سیاست مستکبران ایجاد اختلاف و دشمنی میان ملت پس از ناکامی در تهدید و تحریم است

محجوب با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها: دولت برای ثروتمند شدن پا روی دوش فقرا می گذارد

هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از فعالان دانشجویی: میانه روی بسیاری از مسائل کشور را حل می کند



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر تاکید کردند: دروغگویی علیه ایران غرب را بی آبروتر می کند

سران ایرانی شرکتهای هرمی هر نقطه دنیا که باشند دستگیر می شوند

خطاب به دانشجویان؛ آیت الله جوادی آملی: گوش به فرمان رهبر باشید



گسترش:

تاکید رهبر معظم انقلاب بر هوشیاری ملت ایران؛ مستکبران برای سلب حق مسلم انرژی هسته ای در تلاشند

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: دولت با شرایطی خواستار استراداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها است

وزیر صنایع و معادن برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواستار شد؛ ممنوعیت واردات بی رویه کالا



وطن امروز:

در دیدار دانشجویان مطرح شد؛ آیت الله جوادی آملی: گوشتان به حرفهای رهبری باشد

آغاز ثبت نام کنکور 89 از امروز

مناقشه جدید اصلاح طلبان

جانشین فرمانده ناجا درخواست کرد: توقف شماره گذاری خودروهای فاقد ترمز ضد قفل

همبستگی:

مقام معظم رهبری در دیدار قشرهای مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر: دشمن از هر کاری که بوی تفرقه بدهد؛ سوء استفاده می کند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاههای مشهد: اگر اعتدال بر جامعه حاکم باشد بسیاری از مسائل قابل حل است

قالیباف در جشن افتتاح تونل توحید: تونل توحید چند روز آینده برای تهرانی ها آماده می شود



همشهری:

رهبر معظم انقلاب: دشمن از هر کلمه که بوی تفرقه بدهد، سوء استفاده می کند

ارائه لایحه بودجه پس از تعیین تکلیف یارانه ها

کسری 3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین

جشن تجلیل از مهندسان و کارگران تونل توحید؛ قالیباف: خود را خدمتگزار مردم می دانیم

هدف واقتصاد:

رهبر معظم انقلاب: آمریکا در راس دشمنان و انگلیس خبیث ترین دشمن ایران است

مدیر عامل شرکت ملی گاز خبر داد: قطع 48 ساعته گاز مشترکان پرمصرف

گام بلند ایران و پاکستان برای تامین نظر هند

















