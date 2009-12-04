تنها نامی از دهکده المپیک باقیمانده/فراموشی اصل 20 قانون اساسی برای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا رحیمی نسب شامگاه پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه سالهاست به وضعیت این استان و ضرورت اجرای پروژه های عمرانی در آن بی توجهی شده است.

وی با انتقاد از رکود پروژه های حوزه مسکن و شهرسازی به ویژه طرح های بیمارستانی و ورزشی در استان لرستان، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود گذشت چندین سال از کلنگ زنی مجموعه دهکده المپیک هیچ کاری در مورد این پروژه انجام نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز تنها نامی از پروژه دهکده المپیک در لرستان باقیمانده است، خواستار تلاش ویژه وزارت مسکن و شهرسازی برای جبران کم کاری ها در این زمینه شد.

رحیمی نسب با تاکید بر اینکه به استان لرستان حتی به اندازه یکی از پروژه های انجام شده در پایتخت توجه نشده است، افزود: لرستان امروز نیازمند توجه جدی و تلاش بیشتر در همه زمینه ها است.

وی با تاکید بر اینکه امروز ما شرمنده مردم لرستان هستیم، گفت: تحول در وضعیت کنونی این استان نیازمند اعتبارات ویژه است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی عدالتی در تخصیص ردیفهای اعتباری به استانها، بیان داشت: آیا این عدالت است که بهانه توسعه چند استان برخوردار کشور دیگر استانها درد و رنج بکشند و عقب مانده باقی بمانند.

رحیمی نسب با تاکید بر اینکه مردم دیار لرستان دلشکسته هستند، عنوان کرد: یکی از گرفتاری های ما در استان لرستان این است که درگیر مسائل و مشکلاتی هستیم که انباشته شده است.

وی با بیان اینکه اصل 20 قانون اساسی در مورد لرستان به فراموشی سپرده شده است، یادآور شد: این اصل قانون اساسی به این نکته اذعان دارد که همه ایرانیان از امکانات برابر باید برخوردار باشند ولی گویا لرستان در این زمینه فراموش شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات پروژه های عمرانی راکد در لرستان به ویژه در حوزه مسکن و شهرسازی از عدم حضور وزیر مسکن در خرم آباد به رغم وعده قبلی گلایه کرد.