سهم 4.5 درصدی کشاورزی در اقتصاد ملی/بخش کشاورزی نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق خلیلیان شامگاه پنجشنبه در اختتامیه چهل و دومین گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در گرگان افزود: سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید به 8.5 درصد ارتقا یابد که این امر در افزایش تولید ناخالص ملی تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: ایده های قدیمی در نقش کشاورزی در اقتصاد باید کنار گذاشته شود و به صورت علمی باید به بخش کشاورزی توجه شود.

بخش کشاورزی نیازمند تحول اساسی است

وی خاطرنشان کرد: پتانسیلهای زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته و باید در این بخش برنامه ریزی شود تا اقتصاد ملی رشد کند.

به گفته خلیلیان، بخش کشاورزی برای ایفای نقش در اقتصاد ملی نیازمند تحول اساسی بوده تا بتوانیم در برنامه چشم انداز رتبه اول اقتصادی را کسب کنیم.

در این همایش که در چهار محور حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تقویت بخش کشاورزی از طریق ساماندهی بخشهای توزیع، صادرات، وارات محصولات کشاورزی، طرح کارورزی برگزار شد، روسای دانشگاه های منابع طبیعی کشور شرکت داشتند.

همچنین همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی، بزرگترین مسجد دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی شمال کشور با عنوان مسجدالنبی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به بهره برداری رسید.

این مسجد دارای یک هزار و 50 مترمربع مساحت بوده و برای ساخت آن سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.