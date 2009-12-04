تنوع بیمه ای در کشاورزی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق خلیلیان در حاشیه سفر به گلستان افزود: این درحالیست که توسعه بیمه ای، تنوع بیمه ای و بیمه اتکایی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی در کشور است.

وی اظهار داشت: باید با فرهنگسازی و برنامه ریزی نسبت به ترویج بیمه محصولات کشاورزی اقدام کرد و در این راه بخشهای مختلف باید همکاری لازم داشته باشند.

فقط 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی مجهز به آبیاری تحت فشار هستند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 35 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که تنها 18 میلیون هکتار آن مورد استفاده قرار می گیرد که از این مقدار فقط 800 هزار هکتار مجهز به سیستمم آبیاری مدرن و تحت فشار هستند.

به گفته خلیلیان، در سال جاری دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور باید زیر کشت آبیاری تحت فشار قرار گیرند تا از میزان برداشت آب و استفاده آب در این بخش صرفه جویی شود.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر حدود هشت میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور کشت آبی، شش میلیون هکتار دیم و چهار میلیون هکتار آیش است.

شورای راهبردی منابع طبیعی و کشاورزی تشکیل می شود

وی با اشاره به ساخت حدود 100 سد در سالهای اخیر در کشور عنوان کرد: این تعداد سد 3.5 میلیون هکتار از اراضی را پوشش می دهند و شبکه های آبیاری 2.5 میلیون هکتار یا ناقص بوده و یا احداث نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای راهبردی منابع طبیعی و کشاورزی با شرکت مجلس، این وزارتخانه و دانشگاه های کشاورزی کشور تشکیل می شود.