به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته روز گذشته(پنجشنبه) در سالن شهید کیکانیان تهران با برگزاری رقابتهای کاتای تیمی و انفرادی آغاز شد.

در این مسابقات که چهار روز به طول خواهد انجامید نفرات برتر به منظور حضور در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

در پایان روز نخست در کاتای تیمی فولاد مبارکه سپاهان با ترکیب محمد، محمدعلی و محمدرضا باتوانی در میان 16 تیم حاضرعنوان نخست را کسب کرد. فولاد نوین سپاهان عنوان دوم را کسب کرد. این تیم با علی مردانی، مسیح چیت ساز و میثم دهقانی به روی تاتامی رفت. عنوان سوم این بخش نیز به طور مشترک به دستگردسازه کرمان(سعید کاظمی ، حسین و حسام زرین نعل) و خراسان جنوبی (مصطفی پورجلالی ، عماد میرزایی و حمید عرب پور) تعلق کرد.

در کاتای انفرادی نیز 88 نفر به رقابت پرداختند که مرتضی حسن زاده از اسلامشهر، محمدرضا باتوانی از اصفهان ، مسعود زارع از ارژن فارس و محمد انتظاری از کرج عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات امروز(جمعه) در دو وزن 55 و 60 کیلوگرم با حضور 160 کاراته در تهران پیگیری می شود.