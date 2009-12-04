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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

کاراته انتخابی تیم ملی/

سپاهان فاتح رقابتهای کاتا تیمی/160 کاراته در دو وزن مبارزه می‌کنند

سپاهان فاتح رقابتهای کاتا تیمی/160 کاراته در دو وزن مبارزه می‌کنند

اولین روز از رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته با برتری تیم فولاد مبارکه سپاهان در کاتای تیمی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته روز گذشته(پنجشنبه) در سالن شهید کیکانیان تهران با برگزاری رقابتهای کاتای تیمی و انفرادی آغاز شد.

در این مسابقات که چهار روز به طول خواهد انجامید نفرات برتر به منظور حضور در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

در پایان روز نخست در کاتای تیمی فولاد مبارکه سپاهان با ترکیب محمد، محمدعلی و محمدرضا باتوانی در میان 16 تیم حاضرعنوان نخست را کسب کرد. فولاد نوین سپاهان عنوان دوم را کسب کرد. این تیم با علی مردانی، مسیح چیت ساز و میثم دهقانی به روی تاتامی رفت. عنوان سوم این بخش نیز به طور مشترک به دستگردسازه کرمان(سعید کاظمی ، حسین و حسام زرین نعل) و خراسان جنوبی (مصطفی پورجلالی ، عماد میرزایی و حمید عرب پور) تعلق کرد.

در کاتای انفرادی نیز 88 نفر به رقابت پرداختند که مرتضی حسن زاده از اسلامشهر، محمدرضا باتوانی از اصفهان ، مسعود زارع از ارژن فارس و محمد انتظاری از کرج عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات امروز(جمعه) در دو وزن 55 و 60 کیلوگرم با حضور 160 کاراته در تهران پیگیری می شود.

کد مطلب 994610

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