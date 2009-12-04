به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو در پایان چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان در بخش پومسه بهترینهای این دوره از مسابقات را اعلام کرد که همانند رقابتهای جهانی دانمارک نامی از نمایندگان کشورمان در بین آنها دیده نمی شود.

در این دوره از میان داوران شرکت کننده 5 نفر به اسامی "جانگ جو کیم" از کره ، "مورال گونزالس" از اسپانیا، "تالیدوس" از یونان، " احمد محمد رزاک" از مصر و "البا مونوری" از مکزیک به عنوان بهترین داور انتخاب معرفی و کرد.

جایزه بهترین وزشکار به "ماریا کیونا" از ایتالیا اعطا شد. دو کشور برزیل و روسیه جایزه کشورهای فعال و کنیا جایزه روح مبارزه را دریافت کردند.

تیم ملی تکواندو ایران بعد از سه دوره نایب قهرمانی این مسابقات، در چهارمین دوره با یک طلا ، 5 نقره و 5 برنز و با یک پله سقوط درجای سوم ایستاد.