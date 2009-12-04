نوای کمیل بار دیگر در کنار بقیع با حضور حجاج ایرانی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، در این مراسم روحانی حجاج مدینه بعد ایرانی در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداخته و در مظلومیت ائمه بقیع گریستند .

دعای کمیل پنجشنبه شب همچون دو دعای کمیل قبلی برگزار شده در مدینه النبی با هماهنگی مقامات سعودی و حضور پلیس این کشور برگزار شد و در طول برگزاری این مراسم با شکوه خیابانهای اطراف مسجد النبی (ص) مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در این منطقه را داشتند.

این مراسم راس ساعت 22 به وقت محلی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و درادامه مداحان اهل بیت به ذکر دعا پرداخته و در مدح و منقبت رسول الله (ص)وائمه مظلوم بقیع (ع) مدیحه سرایی کردند. زائران ایرانی نیز در پایان این مراسم در اقدامی به یادماندنی فضای بین الحرمین را جارو و نظافت کردند.

زائران ایرانی در حج امسال تاکنون 3 نوبت در مدینه دعای کمیل خوانده اند و هفته آینده آخرین مراسم دعای روحبخش کمیل در جوار قبرستان بقیع برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، نیروهای پلیس سعودی همچون قبل از ساعتها قبل از مراسم در محدوده بین الحرمین حضور یافته بودند و خودروهای آب پاش و ... در این محدوده مستقر شده بودند. البته این تدابیر همه ساله به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی به هنگام برگزاری دعای کمیل اتخاذ می شود.

پلیس سعودی با قرار دادن یک گیت سیار در شمال و جنوب مسجد النبی (ص)، کیف و وسایل زائران ایرانی را قبل از ورود به محوطه بین الحرمین بازبینی می کرد. همچنین تعدادی از نیروهای سعودی با دوربینهای مختلف مراسم دعای کمیل ایرانیان را فیلمبرداری می کردند.

نظم کاروانها و زائران ایرانی بیش از هر موضوع دیگری در این مراسم مورد توجه بود.