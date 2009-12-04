کشاورزی در کشور معیشتی است/ گلستان پیشرو تولید محصولات استراتژیک

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق خلیلیان شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: همچنین این استان از نظر تولیدات زراعی نیز جزو استانهای برتر بوده و باید از امکانات طبیعی برای پیشبرد اهداف اشتغال، تولید ناخالص داخلی بهره برد.

وی اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه در توسعه بخشهای کشاورزی این استان کارهای خوبی صورت گرفته است و در برنامه پنجم توسعه باید توسعه جنگلها و آبخیزداری در استان سازماندهی شود تا شاهد وقوع بلایای طبیعی در استان نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: سازماندهی امور به گونه ای باید باشد که از پتانسیلهای موجود در بخش شیلات، زراعت و باغبانی استان حداکثر استفاده را داشته باشیم.

خلیلیان افزود: از شروع سال اول برنامه پنجم در سال 89 اعتبارات خوبی در بخش منابع طبیعی به خصوص در آبخیزداری و توسعه جنگلها اختصاص می یابد تا منابع آب و خاک استان را حفظ و به نحو مطلوب بهره برداری شود.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: استانهای ما پتانسیلهای مختلف در کشاورزی و بخش اقتصادی کشور دارند و با سفر به این استانها، سازماندهی کارها به گونه ای انجام می شود که هر استان مناسب با پتانسیلهای خود به رشد برسد.

خلیلیان با بیان اینکه ایران کشوری خشک و نمیه خشک بوده بر لزوم بهره وری در بخش آب تاکید کرد و گفت: براساس برنامه ریزی در برنامه پنج توسعه باید دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار گیرند.

طرح جایگزینی ماشین آلات فرسوده کشاورزی به دولت ارائه شد

وی در زمنیه توسعه مکانیزاسیون افزود: در حال حاضر بسیاری از ماشین آلات کشاورزی فرسوده هستند که طرحی را به نام جایگزینی ماشین آلات فرسوده در بخش کشاورزی به دولت ارائه داده ایم که به بهینه شدن مصرف انرژی و افزایش کارایی فعالیتهای کشاورزی در مزارع و توسعه کشتهای گلخانه ای کمک می کند.

وزیر جهاد کشاورزی، توسعه یکپارچه سازی و توسعه نظامهای بهره برداری بخش کشاورزی را امری مهم دانست و گفت: این کار به افزایش تولید در واحد سطح و اقتصادی کردن تولیدات کمک می کند.

کشاورزی کشور معیشتی است

خلیلیان افزود: در حال حاضر اقتصادی کردن تولیدات کشاورزی یک خلا بزرگی در کشور است، چرا که کشاورزی ما یک کشاورزی معیشتی است و باید اقتصادی و تولیدی شود.

وی تاکید کرد: کشاورزان ما باید رفاه مناسب داشته باشند ولی اکنون جزو دهکهای پایین جامعه هستند و باید در چهار سال آینده و در طول برنامه پنجم این مشکل حل شود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی اقتصادی و سودآور به جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمک می کند.