رئيس جمهور به استان آذربايجان شرقي سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با سفر رييسجمهور417 پروژه در بخش هاي مختلف با اعتباري بالغ بر261 ميليارد تومان در اين استان افتتاح يا كلنگ زني خواهد شد، از اين تعداد، 373 پروژه با اعتباري بالغ بر 135 ميليارد تومان بهره برداري و 45 پروژه با اعتبار126 ميليارد تومان كلنگ زني خواهد شد.
همچنين قرار است رييسجمهور در اين سفر درمراسم سالگرد مشروطيت شركت كند. شروع كار رسمي منطقه آزاد جلفا، ديدار با مردم كليبر و ديدار با دانشگاهيان در برنامه هاي رئيس جمهور در اين سفر لحاظ شده است.
ازجمله پروژه هايي كه در اين سفر بوسيله رئيس جمهور افتتاح مي شود، آب آشاميدني آبش احمد كه 80 روستا از آن استفاده ميكنند، پژوهشكده بيوتكنولوژي شمالغرب كشور، پژوهشكده تعليم و تربيت و يك واحد توليدي خصوصي و كلنگ زني طرح گردشگري ارسباران است.
همچنين ايجاد راه آهن مرزي، پاياب سدهاي استان، توسعه پالايشگاه تبريز و اتوبان زنجان- تبريز از جمله پروژه هايي است كه در اين سفر قرار است به رئيس جمهور پيشنهاد شود.
در اين سفر وزيران علوم، صنايع، جهاد كشاورزي، نيرو، بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، روساي سازمان محيط زيست، ايرانگردي و جهانگردي، تربيت بدني، مناطق آزاد، مناطق محروم و معاون عمراني وزير كشور سيد محمد خاتمي رئيس جمهور را همراهي مي كنند.
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور فردا براي افتتاح 417 پروژه در بخش هاي مختلف به استان آذربايجان شرقي سفر مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با سفر رييسجمهور417 پروژه در بخش هاي مختلف با اعتباري بالغ بر261 ميليارد تومان در اين استان افتتاح يا كلنگ زني خواهد شد، از اين تعداد، 373 پروژه با اعتباري بالغ بر 135 ميليارد تومان بهره برداري و 45 پروژه با اعتبار126 ميليارد تومان كلنگ زني خواهد شد.
نظر شما