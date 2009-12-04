مخالفتها با طرح هدفمندی سیاسی است/ تعیین تکلیف مسکن مهر در شش ماه آتی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس جمهور شامگاه پنج شنبه با حضور در سیمای مرکز اصفهان و در برنامه زنده تلویزیونی ره‌آورد که با اجرا و کارشناسی عباس مقتدایی همراه بود، در سخنانی اعلام کرد: متاسفانه برخی مردم را بی‌جهت می‌ترسانند که عمدتا سیاسی است چرا که کسانی که به دنبال حذف کامل یارانه‌ها بودند (و حذف یارانه‌ها یعنی نابود کردن پنج دهک جامعه ) که البته در آن زمان امثال من مخالف آن اعتراض ‌می‌کردند آنان پاسخ می‌دادند که در مسیر توسعه کشور باید برخی افراد له شوند.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: لازم نیست ما ثروت داریم و ثروت را به خود مردم می‌دهیم تا خودشان مدیریت کنند و قطعا با اجرای این امر وضع مردم بهتر خواهد شد و طراحی به گونه‌ای است که همراه مردم حرکت می‌کنیم و پول به حساب آنان ریخته و اعلام آمادگی می‌کنیم که از این تاریخ این طرح اجرایی می‌شود.

با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دیگر فقیری در کشور نخواهد بود

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اکنون یارانه بصورت یکنواخت در جامعه توزیع نمی‌شود، گفت:‌این شیوه سبب شده تا بهره‌وری در صنعت و کشاورزی در سطح پائینی قرار بگیرد و کسی سرمایه‌گذاری نکند چنانچه مردم به آگهی‌های وزارت نفت مبنی بر کاهش مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند .

احمدی‌نژاد اظهار داشت: اگر هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کنیم دیگر در ایران فقیری نخواهد بود که این امر قابل اثبات است و با اجرای این طرح نیز به کسی فشاری وارد نمی‌شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن این طرح از دو جا کار مدیریت می شود یک در شیوه مصرف که میزان صرفه جویی شده را می‌توان به دنیا فروخت و پول آن را در اختیار مردم گذاشت یا در امور عمرانی هزینه کرد و دیگر اینکه با بازگرداندن این صرفه جویی دیگر کسی بدون مسکن و بیکار نخواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر نگاه کلان داشته باشیم روشن می‌شود که از منابع خود درست استفاده نمی‌کنیم که باید درمان شود و در طرح تحول اقتصادی گام اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.

احمدی ‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابلیتهای فرهنگی اصفهان اظهار داشت: دولت در زمینه فرهنگی به عنوان یک راهنما و دستگیر وارد می‌شود و کارهایی را در این فصل انجام می‌دهد البته مناطق مختلف کشور از این منظر متفاوت است و انتظارات از مناطق مختلف کشور متفاوت است .

احمدی‌نژاد اظهار داشت:‌ اصفهان همواره در طول تاریخ بخصوص در 400 سال اخیر مهد جوشش فرهنگ ایران زمین بوده است.وی میراث فرهنگی،‌ شهرسازی، ‌معماری، صنایع دستی اصفهان را قابل تجلی دانست و یادآور شد: انتظاری که از اصفهان است انتظار بسیار بالایی است .

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " اکنون یکی از دغدغه‌های مردم تامین آب مورد نیاز است " اظهار داشت:‌ در این عرصه اکنون در کشورهای بسیاری از نابسامانی‌ وجود دارد و ایران نیز در مجموع جزء کشورهای کم بارش دنیا بشمار می‌رود که اکنون نزدیک به یکصد میلیارد متر مکعب آب را در سال استفاده می کند که نزدیک به 90 میلیارد آن نیز در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از میزان آب موجود درست استفاده نمی‌شود اظهار داشت:‌در حال حاضر دنیا در حال حرکت به سمت بحران آب است و در کشور استانی داریم که 9 سال است وارد خشک سالی شده ولی دولت مسائل اصفهان را نیز به طور خاص برای تامین منابع آب دنبال می‌کند.

احمدی‌نژاد یادآور شد: برای تامین آب در اطراف اصفها ن نیز برنامه‌های مختلف و مفصلی وجود دارد و از سوی دیگر نیز کشور رو به پیشرفت است و باید در برنامه پنجم توسعه نزدیک به هشت میلیون هکتار از اراضی کشور را به سیستم های آب جدید آبیاری مجهز شود که در این حالت مصرف آب به یک سوم در بخش کشاورزی خواهد رسید.

احمدی‌نژاد همچنین در خصوص اعتبارت خشکسالی نیز با اشاره به اینکه نزدیک به 120 میلیارد تومان به این عرصه اختصاص یافته است اظهار داشت:‌ در جلسه هیات دولت چهارشنبه شب بر اساس مذاکره با استاندار اصفهان مقرر شد تا سهم کشاورزان بیشتر شود تا کشاورزانی که کشت نکرده برای کشت بعدی سرمایه داشته باشند .

قیمت تمام شده در مسکن مهر به حداقل قیمت ممکن می رسانیم

احمدی‌نژاد همچنین در خصوص طرح مسکن مهر گفت:‌اکنون اجرای مسکن مهر به حرکت افتاده و هر دو هفته یک بار گزارش گرفته و خوشبختانه پرشتاب در حال حرکت است و انتظار می‌رود طی مدت پنج الی شش ماه آینده تکلیف همه کسانی که در مسکن مهر ثبت نام کرده اند روشن شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: تمام تلاش بر این است تا قیمت تمام شده در مسکن مهر را به حداقل قیمت ممکن برسانیم و خوشبختانه وام تامین شده و برای تمام کسانی که ثبت نام کرده‌اند بانک مسکن بودجه دارد و خواهد پرداخت .

وی ادامه داد: ‌البته برخی جاها ممکن است مشکل آماده سازی زمین و یا تاسیسات زیر بنایی باشد که مصوبه داشته که بودجه‌ای را دولت برای بودجه تاسیسات زیر بنایی اختصاص دهد.

رئیس جمهور در خصوص اشتغال نیز با اشاره به اینکه دولت را در شرایطی تحویل گرفته که رشد جمعیت شاغل در حال افزایش است اظهار داشت: بنگاه زود بازده یک راه علاج فوری است که دولت شروع کرد ولی عده‌ای وقفه ایجاد کردند که با دولت ایستادگی این طرح مجددا راه اندازی شد .

وی همچنین ایجاد بنگاههای بزرگ را نیز یکی دیگر از راهکارها دانست و گفت: انتظار می ‌رود سال 89 سالی باشد که تعداد اشتغال از همه سالهای گذشته بیشتر باشد.

بودجه بهزیستی را سال آینده افزایش می‌دهیم

رئیس جمهور همچنین در خصوص حقوق افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اینکه حقوق آنان ناچیز است وآن را قبول دارد، افزود: در سال آینده این بودجه را افزایش خواهیم داد.

وی راه حل همه این مسائل را طرح تحول اقتصادی برشمرد و گفت:‌ باید هزینه‌های کشور را متعادل نمود چرا که برخی در این عرصه با شدت بالا و غیر عادی مصرف می‌کنند و برخی قادر به مصرف کردن نمی‌باشند این حاکی از توزیع نادرست است.

احمدی‌نژاد همچنین در ادامه این برنامه تلویزیونی خبر از تصمیم گیری برای ورزشگاه نقش جهان اصفهان،‌اختصاص بودجه به مترو و قطار سریع السیر اصفهان داد.