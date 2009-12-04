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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

روزنامه مصری بررسی کرد/

منع ساخت مناره در سوئیس نتیجه کوتاهی اعراب درباره مسئله اسلام

منع ساخت مناره در سوئیس نتیجه کوتاهی اعراب درباره مسئله اسلام

یک روزنامه عرب زبان با اشاره به رای سوئیسی ها به منع ساخت مناره در کشورشان, کشورهای عربی و اسلامی را که با سرگرم شدن به مسائل داخلی خود برای بهبود وجهه اسلام و مسلمانان تلاش نمی کنند، مقصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروزدر مقاله ای با اشاره به رای سوئیسی ها در یک نظرسنجی به ممنوعیت ساخت مناره ها و نمادهای اسلامی در این کشور تاکید کرد: تنها اعتراض و ابراز خشم در کشورهای اسلامی و عربی در برابر منع ساخت مناره در سوئیس، نمی تواند واکنش مناسبی برای مقابله با نقض آزادی اعتقادات دینی به شمار رود.

معترضان به این تصمیم سوئیسی ها، باید علت این موضوع را که چه چیزی سبب شد نزدیک به 57 درصد سوئیسی ها دچار این توهم شوند که رای به منع ساخت مناره و نمادهای اسلامی در کشورشان انتخابی درست است؛ بررسی کنند.

این روزنامه مصری در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد که کشورهای عربی و اسلامی به ویژه کشورهای بسیار با نفوذ در عرصه سیاسی، اقتصادی  و فرهنگی در این باره مقصر هستند، زیرا نتوانستند از عناصر و ابزار قدرتی که در اختیار دارند برای تاثیر بر افکار عمومی اروپا بهره گیرند.

همچنین این کشورها در زمینه تصحیح وجهه اسلام و مسلمانان و مقابله با تحرکات دشمنان اسلام و اتهامات آنها بر ضد مسلمانان به حمایت از تروریسم و افراطی گری، کوتاهی کردند و این در حالی است که این اتهامات، اروپایی ها و آمریکایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

طبعا صدای عربی و اسلامی می تواند به گوش آنان (اروپایی ها و آمریکایی ها) برسد و یا شاید به علت سرگرم بودن این کشورها به درگیری ها و مشکلات خود است. بنابراین نه زمانی برای مقابله با اتهامات وارده علیه مسلمانان وجود دارد نه می توان قدرتی در این کشورها برای مقابله با این افکار یافت.

کد مطلب 994640

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