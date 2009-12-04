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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

القدس العربی:

اسرائیلی های شرور در سایه سکوت خفت بار اعراب به جنایات خود ادامه می دهند

اسرائیلی های شرور در سایه سکوت خفت بار اعراب به جنایات خود ادامه می دهند

یک روزنامه عرب زبان با انتقاد شدید از سکوت غربیها در برابر رفتار وحشیانه یک شهرک نشین صهیونیست با یک جوان مجروح فلسطینی تصریح کرد: اسرائیلی ها در سایه سکوت اعراب به جنایات خود بر ضد ملت فلسطین ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه القدس العربی در مقاله ای با اشاره به اقدام وحشیانه یک صهیونیست که با خودرو خود،یک جوان مجروح فلسطینی را که نقش بر زمین شده بود، زیر گرفت، به نقل از یک وزیر سابق صهیونیست می نویسد: از زمان انتفاضه دوم در فلسطین، ما (صهیونیستها) هزاران فلسطینی را کشتیم و دستمان به خون آنان آلوده است. وی ادامه می دهد که ما اشرار هستیم و آنچه ما در سرزمینهای فلسطینی انجام می دهیم چیزی جز شرارت نیست .

این روزنامه نوشت : برای کسی که این اقدام هولناک صهیونیستها را بر ضد یک جوان مجروح فلسطینی می بیند، نمی تواند باور کند که انسانی مرتکب چنین جنایت وحشیانه و وحشتناک شده باشد.

این در حالی است که پلیس رژیم اسرائیل شاهد این ماجرا بوده، اما هرگز اقدامی برای جلوگیری از این اقدام جنایتکارانه انجام نداد؛ تا زمانی که مجرم یک شهرک نشین صهیونیست و قربانی یک عرب باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این جنایتکاران  جنایات هولناک و ضد بشری خود را در روز روشن مرتکب خواهند شد.

اما اگر این جنایت علیه یک شهرک نشین صهیونیست در یک کشور اروپایی اتفاق می افتاد، تمام جهان واکنش نشان می داد و همه رسانه ها برای بسیج افکار عمومی علیه این اقدام دست به کار می شدند، اما از آنجایی که در این حادثه، قربانی یک عرب   و جلاد، یک شهرک نشین صهیونیست بود، حتی ندیدیم که دست کم حتی یک جمله در رسانه های غربی درباره این جنایت نوشته شود.

این روزنامه خاطر نشان کرد : این جنایت اولین و آخرین جنایت صهیونیستها نیست. آنان محمد الدره کودک فلسطینی را در روز روشن و در برابر دیدگان پدرش به شهادت رساندند؛ اسرائیلی ها علاوه بر این جنایت اقدام به سرقت اعضای شهدای فلسطینی می کنند. نکته جالب توجه این است که جنایتکاران صهیونیست درحالی این جنایات را مرتکب می شوند که مطمئن هستند از مجازات رهایی می یابند.

القدس العربی در پایان تاکید می کند : این چنین جنایات وحشیانه ای از 60 سال پیش علیه فلسطینی ها با حمایت غرب و در سایه سکوت خجالت آور اعراب ادامه دارد.

کد مطلب 994641

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