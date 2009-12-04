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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت: هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای وجود ندارد.

- در پی افشای جنایات رژیم صهیونیستی درباره تجارت اعضای بدن فلسطینیان، اوکراین این رژیم را متهم به تجارت اعضای کودکان خود کرد.

- وزیر دفاع آمریکا گفت : ضرب الاجلی برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وجود ندارد.

- رئیس جمهوری برزیل با اشاره به نابودی تسلیحات هسته ای آمریکا و روسیه اعلام کرد ایران همچون برزیل حق غنی سازی اورانیوم را دارد.

- دولت ژاپن امروز جمعه از ارائه بسته جدید اقتصادی به ارزش 272 میلیارد دلار خبر می دهد.

- وزیر امور خارجه آمریکا اوایل صبح جمعه برای شرکت در نشست ناتو وارد بروکسل شد."هیلاری کلینتون" گفت که درباره تعهدات کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان مطمئن است.

- ژنرال "سر جاک استیراپ" فرمانده نیروهای دفاعی ارتش انگلیس هشدار داد که کاهش حمایت مردمی از جنگ افغانستان منجر به تضعیف عملیاتهای نظامی در این کشور می شود.

- دبیر کل سازمان ملل متحد حملات انتحاری روز پنجشنبه در سومالی را که در نتیجه آن 19 نفر از جمله سه وزیر کشته شدند، محکوم کرد.

- کاخ سفید از پیشنهاد جدید ایتالیا برای اعزام هزار نظامی جدید به افغانستان طی سال آینده استقبال کرد.

- وزارت کشور عراق درباره اقدام گروههای تروریستی در بمبگذاری در اسباب بازی کودکان هشدار داد.

- طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه قانون جدید انتخابات همچنان نیاز به تغییر دارد، بار دیگر تهدید به وتوی مجدد این قانون کرد.

کد مطلب 994643

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