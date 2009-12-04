وزیر مسکن به خرم آباد نیامد/مشکلات مسکن لرستان در حسرت حضور وزیر

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در اعلام برنامه های وزیر مسکن در سفر یک روزه به لرستان شاید مهمترین بخشهای این برنامه را مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن لرستان و شورای مسکن استان تشکیل می داد که وزیر در برنامه یک روزه خود این بخشها را حذف کرد تا به ماموریت ویژه رئیس جمهوری برسد.

حضور نیافتن وزیر در مراسم تودیع و معارفه و جلسه شورای مسکن در حالی رخ داد که قرار بود این برنامه ها به جهت حضور علی نیکزاد با تاخیر آغاز شود تا مهمانان حداقل دو ساعت و نیم را منتظر وزیر بمانند و در نهایت با معاون وزیر رو برو شوند.

وزیر مسکن قرار بود ساعت 14 و 30 دقیقه از روند اجرایی طرح مسکن مهر در خرم آباد که انتقادات زیادی پیرامون آن مطرح بود بازدید کند که با وجود انتظار چند ساعته خبرنگاران وزیر در محل این طرح نیز حضور نیافت و همه این رخدادها در حالی به وقوع پیوست که هیچ اطلاع رسانی مبنی بر حضور نیافتن وزیر در مرکز استان لرستان صورت نگرفته بود.

به هر حال مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان که قرار بودن ساعت 15 با حضور وزیر مسکن آغاز شود به رغم تحمل دو ساعته مهمانان برای حضور وزیر، در ساعت 17 بدون حضور وزیر برگزار شد.

حضور نیافتن وزیر مسکن و شهرسازی موجب گلایه نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شد تا در سخنان خود از وضعیت به وجود آمده گلایه کند.

مراسم تودیع و معارفه که اولین حاشیه آن عدم حضور وزیر مسکن با وجود اعلام قبلی بود در حالی برگزار شد که هر کدام از سخنرانان با توجه به تاخیر پیش آمده و بی حوصلگی مهمانان ترجیح دادند به جای سخنرانی مفصل یا شعر بخوانند، یا ضرب المثل تحویل دهند و یا خاطره بگویند.

رئیس قبلی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در مراسم تودیع خود به جای ارائه عملکرد زمان مدیریتش چند بین شعر یاسوجی خواند و کمی هم اشک ریخت تا باورمان شود احمد رضا غلامی با کلی حرف نگفته از لرستان می رود.

استاندار لرستان نیز که همواره عملکرد سازمان مسکن را مورد نقد قرار می داد وقتی پشت تریبون رفت خطاب به رئیس سازمان مسکن قبلی لرستان گفت: من شعر کرمانی بلد نیستم ولی عمل کرمانی بلدم تا اگر روزی از لرستان رفتم یک کوله بار خدمت به جا بگذارم!

البته کنایه های رد و بدل شده میان مسئولان استان به ویژه استاندار لرستان و رئیس قبلی سازمان و مسکن و شهرسازی به مقابله به مثل در زمینه شعر و عمل پایان نیافت و تا پایان مراسم ادامه پیدا کرد.

به هر حال روند انتقادات از عدم حضور وزیر مسکن و شهرسازی تا جایی ادامه یافت که معاون وزیر وقتی برای سخنرانی پشت تریبون آمد بخشی از سخنانش را به تشریح چرایی عدم حضور نیکزاد اختصاص داد.

محمد جعفر علیزاده اول بابت تاخیر دو ساعته عذرخواهی کرد و بعد هم گفت: تماس رئیس جمهوری با وزیر مسکن و دادن یک ماموریت ویژه به علی نیکزاد موجب شد که وزیر سفر را نیمه کاره رها کند.

وی ضمن عذرخواهی از همه تاکید کرد که وزیر مسکن چون خود را یک شهروند لرستانی می داند قول داده است که یک بازدید مستقل از مرکز لرستان داشته باشند.

به هر حال با توجه به اینکه نیکزاد پیش از انتصاب در استانداری اردبیل و وزارت مسکن، معاون عمرانی استانداری لرستان بوده است انتظار می رفت در سفر به لرستان کمی خوش قول تر باشد زیرا پروژه های در دست اجرا در لرستان در حوزه کاری وزیر مسکن یکی از مشکل دارترین پروژه های استان محسوب می شود.

لرستان دارای هفت پروژه در بخش مسکن و شهرسازی است که پروژه های مسکن مهر، دهکده المپیک، ورزشگاه الیگودرز، بیمارستان الیگودرز، بیمارستان پلدختر، بیمارستان بروجرد و بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد هر کدام با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

عدم حضور وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه شورای مسکن لرستان که در آن عمده مشکلات حوزه مسکن استان مطرح شد موجب شد تا معاون وزیر تنها قول مطرح کردن این مباحث را در شورای معاونان وزارتخانه بدهد و شاید این جلسه با توجه به حضور پیدا نکردن نیکزاد تصمیمات اجرایی برای این استان به دنبال نداشت.

به هر حال با وجود اینکه وزیر مسکن هفته گذشته برنامه حضور در لرستان را قطعی کرده بود ولی سفر یک روزه علی نیکزاد نیمه کاره ماند تا مشکلات مسکن لرستان منتظر تحقق وعده سفر دوباره وزیر مسکن به این استان باقی بماند.