بزرگراه گالیکش با حضور رئیس مجلس و وزیر راه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این بزرگراه به طول 6.1 کیلومتر به همراه تقاطع سه راهی کلاله ادامه محور مواصلاتی گرگان - گالیکش است که با اجرای آن ضمن جداسازی ترافیک ترانزیت از ترافیک شهر گالیکش موجب حذف یکی از نقاط پرحادثه استان گلستان (سه راهی کلاله) می شود.

برای اجرای این طرح 68 میلیارد ریال در نظر گرفته شد و قرار است این طرح در مدت زمانی 30 ماه به بهره برداری رسد.

عملیات خاکی 629 هزار مترمکعب، عملیات زیرسازی خاکی 75 هزار مترمکعب، عملیات بتی 13 هزار متر مکعب و 80 هزار تن آسفالت از مشخصات اجرای این طرح است که با پیمانکاری شرکت ساختمانی جهاد نصر اجرا می شود.

کلنگ زنی راه آهن سراسری گرگان به مشهد و کمربندی گرگان از دیگر برنامه های سفر وزیر راه و ترابری و رئیس مجلس شورای اسلامی به گلستان است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از این مقدار بیش از 215 کیلومتر بزرگراه است.