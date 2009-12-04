115 کیلومتر راه چهارخطه در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن کلهری صبح جمعه در حاشیه مراسم کلنگ زنی بزرگراه گالیکش افزود: در استان از نوکنده در غرب تا خروجی جنگل گلستان در شرق به طول 230 کیلومتر را وجود دارد که تاکنون 115 کیلومتر از این مسیر چهارخطه شده است.

وی اظهار داشت: ادامه مسیر تا گلیکش در دست اجرابوده و سه راهی گالیکش در محور ورودی کالا و ترانزیت نیز به صورت چهار خطه می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در رفع مشکل ترافیک ترانزیت و ترافیک شهر گالیکش و رفع یکی از نقاط حادثه خیز گلستان اهمیت بسزایی دارد.

به گفته کلهری با تکمیل این طرح مشکلات ترافیکی استان رفع می شود و به توسعه بخشهای مختلف در منطقه و استان کمک می کند.

رئیس حوزه نظارت و کنترل پروژه های راهسازی گلستان بیان داشت: بزرگراه گالیکش به طول 6.1 کیلومتر اجرا می شود که برای اجرای آن 68 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

در مراسم کلنگ زنی این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی وزیر راه و ترابری شرکت داشتند.