ایران به آکادمی علوم تاجیکستان کتاب هدیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنى فرهنگى جمهوری اسلامی ایران در شهردوشنبه پایتخت تاجیکستان 50 جلد کتاب ایرانی را به آکادمی علوم تاجیکستان اهدا کرد.

کتابهای اهدا شده شامل "دایرة المعارف بزرگ اسلامی" در 16 جلد و "پژوهشگران معاصر ایران" در 12 جلد است.

