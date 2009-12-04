انتقال پایتخت در برخی کشورها جواب داده است/عدم ابلاغ مصوبه انتقال پایتخت

محمد جعفر علیزاده در حاشیه جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در زمینه بحث انتقال پایتخت هنوز ابلاغی نشده است که برای پایتخت جدید مکانیابی از سوی این وزارتخانه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه انتقال پایتخت از تهران به جای دیگر کشور یک مقوله سنگین ملی است، بیان داشت: این موضوع باید از ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... توسط کارشناسان مختلف بررسی شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: البته در این اینکه تهران از بحرانهای متعددی از قبیل آلودگی آب و هوا، وضعیت زمین و لرزه خیزی و مقوله ترافیک رنج می برد، شکی نیست.

علیزاده خاطر نشان کرد: به نظر من می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد مانند برخی کشورهای دنیا که توانستند پایتخت سیاسی خود را منتقل کنند و پایتخت اقتصادی باقی بماند.

وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن اجرای این سیاست ها در کشورهای دیگر، تصریح کرد: تغییر پایتخت سیاسی در برخی کشورهای دنیا جواب داده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: البته در کشور ما اجرایی کردن این طرح نیاز به بررسی دقیق مهندسی و اقتصادی دارد که باید در سطح ملی و در کمیته های ویژه بررسی شود.

پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب تا پایان چشم‌انداز را تصویب کرده بود.

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی در بخش آمایش سرزمین با حضور کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شد که مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشم‌انداز منتقل شود.