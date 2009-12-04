ایران حق غنی سازی اورانیوم را دارد / تاکید بر انجام مذاکره و رد تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "برزیل مگ"، "لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا" امروز جمعه پس از دیدار با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان گفت : موضع من بسیار آشکار است. ما در برزیل از غنی سازی اورانیوم برای تولید جریان الکتریسیته استفاده می کنیم و خواهان استفاده ایران از این برنامه هستیم و فکر می کنم که با انجام مذاکرات می توان به توافقنامه ای در زمینه انرژی هسته ای تهران دست یافت.

وی افزود: آمریکا و روسیه باید تسلیحات هسته ای خود را نابود کنند، زیرا این اقدام می تواند موضوعی مهم در جریان گفتگوها با ایران باشد.

رئیس جمهوری برزیل گفت : به نظرم منطقی نیست که با ایران همچون یک کشور غیر مهم رفتار کرد و هر روز فشارهای بیشتری را بر این کشور اعمال کرد، زیرا این رفتار نتایج خوبی را در پی نخواهد داشت.

لولا داسیلوا افزود جامعه بین الملل باید صبر و تحمل بیشتری را در جریان مذاکرات با ایران نشان دهد.

این درحالی است که صدراعظم آلمان پس از دیدار با داسیلوا ادعا کرد که ایران هم اکنون صبر و تحمل جامعه بین الملل را در قبال برنامه هسته ای خود می سنجد.

وی ادعا کرد: در صورت همکاری نکردن ایران با غرب باید تحریمهای بیشتری علیه این کشور اعمال شود.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که درپی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند.