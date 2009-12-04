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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

تولید مجتمع فسفات اسفوردی 20 درصد افزایش یافت

میزان تولید مجتمع معدنی وصنعتی فسفات اسفوردی در استان کرمان طی 8 ماهه منتهی به پایان آبان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، علی حافظی فر مدیرعامل مجتمع فسفات اسفوردی، با بیان این مطلب گفت : طی مدت مذکور ، مجتمع فسفات اسفوردی 28هزار و 761 تن محصول تولید کرد در حالی که میزان تولید این مجتمع در مدت مشابه سال گذشته ،24هزار و 60 تن بود.وی افزود : در 8 ماهه منتهی به آبان امسال ، 314 هزار و 33 تن ماده معدنی توسط این مجتمع استخراج شد که در مقایسه با میزان خاک استخراج شده در مدت مشابه سال گذشته (215 هزار و 941 تن )، 5/45 درصد رشد نشان می دهد.

حافظی فر با اشاره به افزایش 45 درصدی میزان فروش مجتمع فسفات اسفوردی گفت : در8 ماهه منتهی به آبان، 20 هزار و 996 تن فسفات اسفوردی به فروش رسید ، در حالی که میزان فروش محصول در مدت مشابه سال گذشته، 15 هزار و 524 تن بود.

مدیرعامل مجتمع فسفات اسفوردی با بیان این که میزان ذخیره برآورد شده این معدن 17 میلیون تن با عیار 9/13 درصد p2 o5 است تصریح کرد : پیش بینی می شود این میزان ذخیره به 22 میلیون تن برسد .

بیشترین مصرف فسفات اسفوردی برای تولید کودهای شیمیایی فسفاته ، تهیه اسید فسفریک ونیز صنایع خوراکی دام وطیور است.

کد مطلب 994660

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