تعامل و همکاری رسانه ها موجب افزایش سطح آگاهی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس افزود: توسعه همه جانبه استان مستلزم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای استان است و در این میان نقش صداوسیمای مرکز خلیج فارس بسیار موثر است.

وی بیان کرد: استان هرمزگان در روند توسعه و پیشرفت قرار دارد و فعالیتهای ملی و استانی بسیاری در حال انجام است و تعامل و همکاری رسانه استانی موجب افزایش سطح آگاهی جامعه و تسهیل در روند امور خواهد بود.

همچنین وحید کمالی، مدیرکل مرکز خلیج فارس با عرض تبریک به مناسبت انتصاب وی اظهار امیدواری کرد که روند تعالی و پیشرفت فعالیتهای فرهنگی سرعت بیشتری به خود گیرد.

کمالی گفت: صداوسیمای مرکز خلیج فارس در راستای انجام وظایف ملی و رسانه ای آماده همکاری در جهت توسعه و پیشرفت استان هرمزگان است.