آیندهوون هلند و آتلتیک بیلبائو اسپانیا به مرحله دوم صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ اروپا پنجشنبه شب 12 بازی در گروههای مختلف پیگیری شد که طی آن تیمهای آیندهوون هلند و آتلتیک بیلبائو اسپانیا با برتری مقابل حریفان خود به امتیاز لازم برای صعود به مرحله دوم این رقابت‌ها دست یافتند.

تاکنون تیم‌های هامبورگ و وردربرمن آلمان، گالاتاسرای و فنرباغچه ترکیه، آیندهوون و آژاکس آمستردام هلند، اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا پرتغال، آتلتیک بیلبائو اسپانیا، شاختاردونتسک اوکراین، سالرزبورگ اتریش، اورتون انگلستان و هاپوئل تل آویو اسراییل به مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ اروپا صعود کرده اند.

نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا به شرح زیر است:

گروه D:

* ونتسپیلس لتونی صفر - هرتابرلین آلمان یک

گل: رافائل (12)

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک - هیرنوین هلند یک

جدول رده بندی:

1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 11 امتیاز، 2- هرتابرلین آلمان 7 امتیاز، 3- هیرنوین هلند 5 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز

گروه E:

* فولهام انگلستان یک - زسکا صوفیا بلغارستان صفر

* رم ایتالیا 2 - باسل سوییس یک

گل‌ها: فرانچسکو توتی (32 - پنالتی) و میرکو ووچینیچ (59) برای رم و بنیامین هاگل (18) برای باسل

جدول رده بندی:

1- رم ایتالیا 10 امتیاز، 2- باسل سوییس 9 امتیاز، 3- فولهام انگلستان 8 امتیاز، 4- زسکا صوفیا بلغارستان یک امتیاز

گروه F:

* دیناموبخارست رومانی 2 - اشتورم گراتس اتریش یک

* گالاتاسرای ترکیه یک - پاناتینایکوس یونان صفر

جدول رده بندی:

1- گالاتاسرای ترکیه 13 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 9 امتیاز، 3- دیناموبخارست رومانی 6 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش یک امتیاز

گروه J:

* تولوز فرانسه یک - پارتیزان بلگراد صربستان صفر

* شاختاردونتسک اوکراین صفر - کلاب بروژ بلژیک صفر

جدول رده بندی:

1- شاختاردونتسک اوکراین 13 امتیاز، 2- کلاب بروژ بلژیک 8 امتیاز، 3- تولوز فرانسه 7 امتیاز، 4- پارتیزان بلگراد صربستان بدون

گروه K:

* کپنهاگن دانمارک 2 - کلوج رومانی صفر

* آیندهوون هلند یک - اسپارتاپراگ جمهوری چک صفر

جدول رده بندی:

1- آیندهوون هلند 11 امتیاز، 2- اسپارتا پراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 3- کپنهاگن دانمارک 7 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز