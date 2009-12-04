مهرام قهرمان نیم فصل شد/ نخستین شکست خانگی ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم و پایانی دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه با پیروزی تیم‎های شهرداری گرگان، صبامهر قزوین، پتروشیمی بندرامام، لوله a.s شیراز و شکست ذوب‎آهن و قهرمانی مهرام به پایان رسید.

در دیدارهای برگزاری شده این هفته از رقابت‎ها تیم مهرام در اصفهان حریف میزبان خود را شکست داد تا قهرمانی خود در این نیم فصل را مسجل کند. البته شاگردان مصطفی هاشمی با وجود پیروزی در این بازی و به دلیل دیدار معوقه مقابل شهرداری گرگان در رده دوم جدول رده‎بندی باقی مانند اما آنها در صورت کسب هرگونه نتیجه برد یا باخت در دیدار مقابل گرگانی‎ها به صدر جدول رده‎بندی صعود خواهند کرد.

در دیگر دیدارهای برگزار شده هفته نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم توزین الکتریک کاشان کوارترهای اول، دوم و سوم دیدار مقابل پتروشیمی را با برتری (19 بر 16)، (15 بر 14) و (16 بر 13) خود تمام کرد اما به دلیل شکست (17 بر 26) در کوارتر آخر، در مجموع نتیجه این بازی خانگی را واگذار کرد.

تیم صبامهر قزوین دیگر پیروز این هفته از بازی‎ها بود. این تیم در شیراز با 18 اختلاف امتیاز پاسارگاد شیراز را از پیش رو برداشت. در تهران هم تیم دانشگاه آزاد نتوانست از شرایط میزبانی به سود خود بهره ببرد چراکه مقابل تیم محمد مهدی ایزدپناه تن به شکست داد. همچنین تیم هیئت بسکتبال شهرکرد عصر پنجشنبه مغلوب لوله a.s شیراز شد تا بدون کسب حتی یک پیروزی دیدارهای این نیم فصل را تمام کرده باشد.

نتایج به دست آمده در هفته پایانی رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* پاسارگاد شیراز 67 - صبامهر قزوین 85

* توزین الکتریک کاشان 67 - پتروشیمی بندرامام 69

* دانشگاه آزاد تهران 91 - شهرداری گرگان 95

* هیئت بسکتبال شهرکرد 87 - لوله a.s شیراز 95

* ذوب آهن اصفهان 73- مهرام تهران 81

رده بندی 10 تیم شرکت‏کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور در پایان دیدارهای نیم فصل به شرح زیر است:

1- ذوب‌آهن (9 بازی - 17 امتیاز)

2- مهرام تهران (8 بازی - 16 امتیاز)

3- پتروشیمی بندرامام (9 بازی - 15 امتیاز)

4- صبامهر قزوین (9 بازی - 15 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد تهران (9 بازی - 13 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (8 بازی -13 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز (9 بازی - 13 امتیاز)

8- توزین الکتریک کاشان (9 بازی - 12 امتیاز)

9- پاسارگاد شیراز (9 بازی - 10 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (9 بازی - 9 امتیاز)