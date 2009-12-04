عملیات اجرایی طرح تقاطع کلاله آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به استان گلستان صبح روز جمعه با حضور در شهر گالیکش در مراسم کلنگ زنی تقاطع کلاله حضور یافت.

این بزرگراه بیش از 6 کیلومتر طول دارد و به همراه تقاطع راهی کلاله ادامه محور مواصلاتی کلاله به گالیکش است که با اجرای آن ضمن جداسازی ترافیک ترانزیت از شهر گالیکش، موجب حذف یکی از نقاط پرحادثه استان گلستان در کلاله می شود.

هزینه اجرای عملیات این طرح 68 میلیارد ریال و مدت اجرای آن 30 ماه است. برای اجرای این طرح 629 هزار متر مکعب خاک برداری و 80 هزار تن آسفالت در نظر گرفته شده است.