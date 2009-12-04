به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شمس‌زاده در مراسم رونمایی باریک‌ترین دوربین جهان در ایران در خصوص علت معرفی این محصول در ایران گفت: برآورد نیاز دوربین در ایران نشان داد که بازار ایران در صورت عدم اشباع و عرضه اولیه محصولات به صورت رسمی، با کالاهای قاچاق پر خواهد شد، بنابراین بنا را بر این گذاشتیم تا برای جلوگیری از عرضه قاچاق این کالا، خودمان این کالا را در ایران عرضه کنیم.

مدیرعامل شرکت کاسیو در ایران افزود: این کالا به جهت بازار مناسب ایران برای اولین بار در جهان در ایران رونمایی شد.

وی تصریح کرد: ایران در زمینه محصولات دیجیتال از جمله دوربین، بازاری دچار تغییر دارد، در حال حاضر دوربین‌های آنالوگ در حال انقراض هستند و بازار به سمت بازار دوربین‌های دیجتال در حرکت است.

به گفته شمس زاده، تا بیش از این، باریک ترین دوربین دنیا که محصول شرکت کاسیو است، در هیچ کجای دنیا رونمایی نشده و محصول نهایی به یک ماه دیگر بازار جهانی وارد خواهد شد، بنابراین رونمایی در ایران برای ارج نهادن به انتخاب مشتریان ایرانی است.

وی بازار ایران را بازار برتر در تکنولوژی در سطح جهان خواند و افزود: با توجه به اینکه بنا به دو روایت بازار ایران دارای رتبه بالایی در سطح تکنولوژی است، بر آن شدیم تا باریک‌ترین و ضدآب‌ترین دوربین جهان را در ایران رونمایی کنیم.

شمس زاده تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کدام از دوربین‌های موجود در بازار ایران دارای منوی فارسی نیستند اما با توجه به اینکه این دوربین قرار بود در ایران رونمایی شود منوی زبان فارسی در آن تعبیر شد. شمس زاده تاکید کرد: می خواهیم خدمات نوعی را به ایرانیان با خدمات پس از فروش مناسب عرضه کنیم.