اولين مسجد شهر ويسكانسين ساخته مي شود



به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، در حدود 20 خانواده در شهر ويسكانسين كه اكثر آنان در بيمارستان سنت جوزف يا كلينيك مارشفيلد كار مي كنند، نماز را در اتاق بيمارستان مي خوانند.



دكتر رضا قسيم رئيس انجمن اسلامي ويسكانسين مركزي كه در كلينيك مارشفيلد كار مي كند گفت : ما واقعاً به مركز اسلامي نياز داريم تا يك مكان مذهبي داشته باشيم و نماز را در آنجا برگزار كنيم.



نزديك ترين مسجد به آنان در شهر اپلتون واقع شده است.انجمن اسلامي مركز ويسكانسين 705/60 متر مربع را در شهر مك ميلان به ساخت مسجدي با بودجه 500/33 دلار اختصاص داده اند. مسجد جديد داراي سالن اصلي نماز، سالن نماز براي زنان و محوطه اي براي جوانان است.



رضا قسيم افزود: با افزايش تعداد خانواده ها تصميم داريم مسجد را هم بزرگتر كنيم، اما براي شروع اگر مسجد كوچك باشد براي جا دادن خانواده ها دچار مشكل نخواهيم شد.انتظار مي رود مسجد بيش از يك مركز مذهبي براي مسلمانان مورداستفاده قرار گيرد.



محمد صديق، زهرشناس محيطي كه در كلينيك مارشفيلد كار مي كند در اين باره گفت: ما به نوعي به دنبال ايجاد مكاني به عنوان مركز آموزش براي اديان مختلف هستيم تا بگوييم ما مسلمانان چگونه زندگي مي كنيم، چه سنت هاي ديني و فرهنگي اي داريم.



از ديگر نقش هاي مسجد مي توان به اصلاح كننده باورهاي نادرست در اسلام اشاره كرد؛ چرا كه بسياري از مردم تصور نمي كنند مسلمانان از رفتاري دوستانه برخوردار باشند. اكثر مسلمانان در جامعه ويسكانسين داراي شغل بوده و آنقدر مشغله دارند كه فرصت برقراري ارتباط با اجتماعات غير مسلمان را ندارند.



صديق مي افزايد : سوء تفاهم هاي زيادي درباره ما مسلمانان در غرب وجود دارد. اين امر باعث مي شود حقيقت دين ما انعكاس داده نشود. در هر ديني مردمان متفاوتي وجود دارد. ايده اصلي ما اين است كه مردم را دعوت كنيم خود شاهد اين امر باشند و سوالات خود را مطرح كنند. شخصاً اعتقاد دارم ما وظيفه خود را كه منتقل كردن تعاليم دينمان بوده به درستي انجام نداده ايم، از رفتار يك فرد يا يك گروه نمي توان دين را مورد قضاوت قرار داد. دين بايد با تعاليم آن مورد قضاوت قرار گيرد.

