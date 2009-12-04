سالن چند منظوره مدیریت بحران گالیکش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گلستان، علی لاریجانی صبح روز جمعه در ادامه سفر خود به استان گلستان در مراسم افتتاح سالن چند منظوره گالیکش تحت عنوان مدیریت بحران شرکت کرد.

علاوه بر لاریجانی، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری نیز در افتتاح این سالن حضور داشت.

سه میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه ساخت این سالن شده و عملیات اجرایی آن از 31 تیرماه سال 86 آغاز شده است.

مساحت زمین این سالن سه هزار و700 متر مربع و در مدت 24 ماه توسط شهرداری گالیکش احداث و به بهره برداری رسیده است.

این سالن دارای سایت اداری، سالن ورزش، نمازخانه، پارکینگ و انبار است.