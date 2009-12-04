وعده مک کریستال برای برقراری امنیت در افغانستان تا سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ژنرال "استنلی مک کریستال" روز پنجشنبه ضمن حمایت از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان آن را اقدامی مهم و موثر در جهت برقراری امنیت در این کشور خواند.

وی به اعضای پارلمان افغانستان گفت : معتقدم که تا تابستان آینده شاهد پیشرفتهای عظیم و مهم در زمینه ثبات و امنیت در کشور خود خواهید بود.

مک کریستال مدعی شد : به نظر من شما تا سال آینده خواهید گفت که راهبرد جدید آمریکا در افغانستان به درستی کار کرده است و در این مسیر موفق خواهیم شد.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه 10 آذر در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت اعلام کرد که 30 هزار نظامی دیگر در ماه ژانویه به افغانستان اعزام می شوند.

وی همچنین اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان را اقدامی مهم در جهت منافع ملی آمریکا خواند که موفقیت در این جنگ با همکاری میان واشنگتن و اسلام آباد به دست می آید.