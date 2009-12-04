برنامه "توسعه در هرمزگان" از شبکه استانی خلیج فارس پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، توسعه در هرمزگان عنوان برنامه ای است با موضوع اقتصادی و هدف اطلاعاتی آموزشی با ساختار گفتار و گزارش که به تعداد 95 برنامه 30 دقیقه ای روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از شبکه استانی صدای مرکز خلیج فارس پخش می شود.

توسعه در هرمزگان به بیان فعالیت سازمانها ارگانها و نهادهای استان در زمینه های اقتصادی می پردازد و آیتم های گزارش، گفتار، خبر اقتصادی، مباحث کارشناسی، معرفی اصطلاحات اقتصادی و اخبار و تازه های اقتصادی بخش های مختلف این برنامه را تشکیل می دهد.

تهیه کننده برنامه توسعه در هرمزگان مریم صابری است و فاطمه فقیهی به عنوان نویسنده، احمد رحیمی برای گزارشگری، فاطمه امیرابراهیمی به عنوان گوینده و الهام اوین در زمینه تدوین صابری را همراهی می کنند.