ناکامی نمایندگان ایرانی در صعود به فینال/ 3 مدال برنز برای تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در اوزان 51-، 91- و 91+ کیلوگرم شب گذشته در مرحله نیمه نهایی مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان به روی رینگ رفتند و هر سه مقابل نمایندگان کشور میزبان تن به شکست دادند.

بدین ترتیب حسین خضیری (51- کیلوگرم)، سالار غلامی (91- کیلوگرم) و فرهاد مولایی (91+ کیلوگرم) به کسب مدال برنز مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان بسنده کردند تا تیم 6 نفره کشورمان با دست خالی به ایران بازنگردد.

مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان با حضور87 بوکسور از کشورهای مختلف از روز شنبه هفته جاری در باکو آغاز شده بود و فردا(شنبه) با برگزاری پیکارهای نهایی به اتمام می رسد.