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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

تورنمنت بین المللی آذربایجان/

ناکامی نمایندگان ایرانی در صعود به فینال/ 3 مدال برنز برای تیم ایران

ناکامی نمایندگان ایرانی در صعود به فینال/ 3 مدال برنز برای تیم ایران

بوکسورهای ایرانی با کسب سه مدال برنز به کار خود در مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در اوزان 51-، 91- و 91+ کیلوگرم شب گذشته در مرحله نیمه نهایی مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان به روی رینگ رفتند و هر سه مقابل نمایندگان کشور میزبان تن به شکست دادند.

بدین ترتیب حسین خضیری (51- کیلوگرم)، سالار غلامی (91- کیلوگرم) و فرهاد مولایی (91+ کیلوگرم) به کسب مدال برنز مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان بسنده کردند تا تیم 6 نفره کشورمان با دست خالی به ایران بازنگردد.

مسابقات بوکس بین المللی آذربایجان با حضور87 بوکسور از کشورهای مختلف از روز شنبه هفته جاری در باکو آغاز شده بود و فردا(شنبه) با برگزاری پیکارهای نهایی به اتمام می رسد.

کد مطلب 994692

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