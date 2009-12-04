به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین و در بخش دیدارهای انفرادی زنان، سحر زمانیان روز پنجشنبه "توینا بورا" از بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در مسابقات انفرادی مردان، علی شاه‎حسینی ابتدا "باسل" از اردن را شکست داد و سپس با نتیجه 2 برصفر "شیبل" از بحرین را پشت سر گذاشت. محمدرضا خردمندی نیز ابتدا بر حریف هندی غلبه کرد و در دور بعد مقابل "محمد معین" از بحرین با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد. محمدرضا خانجانی دیگر بدمینتون‎باز کشورمان هم موفق شد در دور نخست "یونیکریشنان" از بحرین را پشت سر بگذارد و در دور بعد "جیم وارگس" از کشور میزبان را با نتیجه 2 بریک شکست داد.

شاه‎حسینی، خردمندی و خانجانی با کسب این نتایج موفق شدند در میان 64 بدمنیتون‎باز شرکت‏کننده در مسابقات بین‎المللی بحرین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.

همچنین در بخش رقابت‎های دوبل مردان، ترکیب علی شاه‎حسینی و محمد رضا خردمندی با پیروزی 2 بر صفر مقابل تیمی از کشور میزبان راهی مرحله یک چهارم پایانی شدند. تیم دونفره محمد رضا خانجانی و هم تیمی هندی وی نیز با کسب پیروزی مشابه مقابل تیمی دیگر از بحرین به جمع هشت تیم پایانی راه یافتند.

مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین امروز (جمعه) با انجام دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی پیگیری خواهد شد. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه در ورزشگاه خلیفه شهر عیسی بحرین ادامه خواهد داشت.

تیم ملی بدمینتون ایران متشکل از علی شاه‎حسینی، محمدرضا خردمندی، محمدرضا خانجانی، سحر زمانیان و نگین امیری‎پور در مسابقات بین‎المللی بحرین شرکت کرده است.