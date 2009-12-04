به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات بدمینتون بینالمللی بحرین و در بخش دیدارهای انفرادی زنان، سحر زمانیان روز پنجشنبه "توینا بورا" از بحرین را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
در مسابقات انفرادی مردان، علی شاهحسینی ابتدا "باسل" از اردن را شکست داد و سپس با نتیجه 2 برصفر "شیبل" از بحرین را پشت سر گذاشت. محمدرضا خردمندی نیز ابتدا بر حریف هندی غلبه کرد و در دور بعد مقابل "محمد معین" از بحرین با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد. محمدرضا خانجانی دیگر بدمینتونباز کشورمان هم موفق شد در دور نخست "یونیکریشنان" از بحرین را پشت سر بگذارد و در دور بعد "جیم وارگس" از کشور میزبان را با نتیجه 2 بریک شکست داد.
شاهحسینی، خردمندی و خانجانی با کسب این نتایج موفق شدند در میان 64 بدمنیتونباز شرکتکننده در مسابقات بینالمللی بحرین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.
همچنین در بخش رقابتهای دوبل مردان، ترکیب علی شاهحسینی و محمد رضا خردمندی با پیروزی 2 بر صفر مقابل تیمی از کشور میزبان راهی مرحله یک چهارم پایانی شدند. تیم دونفره محمد رضا خانجانی و هم تیمی هندی وی نیز با کسب پیروزی مشابه مقابل تیمی دیگر از بحرین به جمع هشت تیم پایانی راه یافتند.
مسابقات بدمینتون بینالمللی بحرین امروز (جمعه) با انجام دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی پیگیری خواهد شد. این رقابتها از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه در ورزشگاه خلیفه شهر عیسی بحرین ادامه خواهد داشت.
تیم ملی بدمینتون ایران متشکل از علی شاهحسینی، محمدرضا خردمندی، محمدرضا خانجانی، سحر زمانیان و نگین امیریپور در مسابقات بینالمللی بحرین شرکت کرده است.
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