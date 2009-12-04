در کنار ساختار فیزیکی باید به روح شهرها نیز توجه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در مراسم اختتامیه نشست نمایندگان شهرداران آسیایی با بیان این مطلب اظهار کرد: ساختار کنونی دنیا مبتنی بر بر تولید بیشتر و به کارگیری نیروی انسانی کمتر است و همچنین گسترش شهرها، به همین دلیل در تمام کشورها شاهد گسترش شهر نشینی هستیم و در ایران نیز تا نیم قرن قبل 40 درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند ولی اکنون 65 درصد جمعیت کشورمان در شهرها زندگی می کنند و روند افزایش جمعیت شهرها همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید برای رفع مشکلات شهرها و شهرنشینان اقدامات جدی صورت گیرد و شهرها به محلی برای زندگی واقعی انسان ها تبدیل شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در سراسر دنیا عموم شهرسازان و معماران و طراحان سعی دارند شهرهای را طراحی کنند که از نظر فیزیکی شهری خوب، مدرن ، زیبا و آرام باشد و در واقع تنها ساختار فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد در حالیکه ما معتقدیم شهرها نیز مانند یک انسان زنده هستند و علاوه بر جسم و فیزیک باید به روح و ساختار معنوی شهرها نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه زندگی در شهرهای خوابگاهی که تنها ساختار فیزیکی آنها مورد توجه بوده زندگی واقعی و ایده آل انسان ها نیست گفت: در بسیاری از شهرهای دنیا چون روح و روان شهر مورد غفلت قرار گرفته، می بینیم که به رغم ساختار فیزیکی زیبا و مدرن شهر ، التهابات عصبی و روحی وجود دارد به همین دلیل وقت آن رسیده که ما در کنار توسعه فیزیکی شهرهایمان به روح و روان شهرها و طروات و شادابی واقعی آنها توجه کنیم.

چمران خاطر نشان کرد: کشورهای قاره آسیا دارای تمدن های چند هزار ساله هستند و در شهرهای کهن این قاره هم به جسم انسان ها و هم روح و روان آنها توجه کرده بودند، چنانچه در شهرهای کهن آسیا علاوه بر زیبایی ظاهری می بینیم که آسایش و رفاه شهروندان، دانایی و ساختار معنوی مورد توجه بوده است.

وی در ادامه گفت: امروز باید مروری بر اندیشه های گذشته خود داشته باشیم و ما نیز باید تلاش کنیم شهرهایمان را هم از نظر زیر ساخت ها وشهرسازی توسعه دهیم و هم معنویت و روح شهر را فراموش نکنیم تا شهرهایی مناسب برای زندگی واقعی انسان ها داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهر تهران نیز امروز با مشکلات زیادی مواجه است زیرا به هویت واقعی و روح شهر پیش از این کمتر توجه شده و از پیش از انقلاب شهرها بدون برنامه گسترش یافته و بیشتر به ساختار فیزیکی شهرها توجه شده است، اما اکنون در تلاشیم با برنامه ریزی دقیق و براساس طرح جامع و طرح تفضیلی شهر و همچنین چشم انداز 20 ساله علاوه بر اصلاح زیر ساخت ها و ساختار فیزیکی شهر به روح و شادابی شهر نیز توجه ویژه داشته باشیم و تهران را به شهری مناسب برای زندگی واقعی شهروندان تبدیل کنیم.

نمایندگان شهرداران آسیایی در این نشست معنقد بودند که بهترین زمان برای برگزاری دومین اجلاس شهرداران آسیایی در هفته نخست اکتبر سال 2010 است و پیشنهادی داده شد که اجلاس دوم شهرداران آسیایی در ترکیه و به میزبانی شهر استانبول صورت گیرد.

براساس این گزارش نمایندگان شهرداران آسیایی در این نشست همچنین تصمیم گرفتند که مجمع شهرداران آسیایی یک مجمع عمومی با 3 کمیسیون دائمی و جلسات هیئت مدیره و خزانه دار داشته باشد.

نمایندگان شهرداران آسیایی پس از بحث و بررسی در مورد مشکلات پیش روی شهرها تصمیم گرفتند که موضوع جلسه بعدی، تاثیر بحران های اقتصادی جهانی بر شهرهای آسیایی باشد و همچنین دراین نشست مشکلات مدیریت شهرهای آسیایی تحت 3 عنوان همکاری های بین شهری و تجربیات موفق و نوآروی ها، چالش های مشترک ابرشهرها و همچنین دولت های محلی و مشارکت های عمومی مطرح شد.

همچنین در این نشست در مورد اهداف مجمع شهرداران آسیایی، ظرفیت های جغرافیایی مجمع، معرفی شهرهای عضو توسط شهرداران هم بحث و گفتگو شد و نمایندگان تصمیم گرفتند که ریاست مجمع شهرداران آسیایی باید به صورت چرخشی بین شهرداری های عضو صورت گیرد و دبیرخانه دائمی شهرداران آسیایی نیز در تهران ایجاد شود.

در پایان این نشست، بیانیه اجلاس ارایه شد و نمایندگان شهرداران آسیایی ضمن تشکر از میهمان نوازی ایرانیان از فعالیت های شهردار تهران دکتر محمد باقر قالیباف، دبیر مجمع شهرداران آسیایی و مسئولین شهرداری تهران تقدیر و تشکر کردند.