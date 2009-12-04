رای اعتماد پارلمان به دولت در مدت 3 روز/ سفر حریری و سلیمان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "البیرق" چاپ بیروت، روز گذشته رسما تصمیم گرفته شد تا نشست بررسی بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان به ریاست سعدالحریری و دادن رای اعتماد بر اساس آن، از روز سه شنبه آینده و به مدت سه روز در دو نوبت صبح و بعدالظهر برگزار شود و این در حالی است که گمانه زنی هایی اشاره می کند دولت اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان را کسب خواهد کرد.



این روزنامه افزود احتمال می رود میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان طی ماه آینده، گروههای سیاسی را برای برگزاری گفتگوهای ملی دعوت کند.



از سوی دیگر، کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد میشل سلیمان، 14 دسامبر(23 آذر) در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند.



این درحالی است که میشل سلیمان پیش از این سفر بار دیگر بر اصول ثابت لبنان در برابر روند صلح و به ویژه در ارتباط با دادن حقوق فلسطینی ها به آنها و اینکه هیچ راه حلی نباید به زیان لبنان باشد، تاکید کرد.



این روزنامه همچنین از آماده شدن سعدالحریری برای سفر به دمشق پس از کسب رای اعتماد پارلمان خبر داد که این سفر نقطه آغاز سفر دوره ای وی به چند کشور عربی خواهد بود.



حریری همچنین قرار است اواسط ماه آینده به آمریکا سفر کند.



دولت جدید لبنان چهارشنبه 11 آذر در نشستی به ریاست رئیس جمهوری، بیانیه وزارتی را با وجود اعتراض پنج وزیر وابسته به جریان 14 مارس به بند مقاومت تصویب کرد .



دولت وفاق ملی پس از گذشت بیش از چهار ماه از مذاکرات نفسگیر و پس از گذشت پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، شامگاه دوشنبه 18 آبانتشکیل شد؛ جریان 14 مارس که مورد حمایت غرب و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان قرار دارد، اکثریت کرسی ها شامل 71 کرسی در برابر 57 کرسی برای اقلیت به رهبری حزب الله کسب کرده بود.

امیل لحود رئیس جمهوری سابق لبنان با استقبال از تشکیل دولت جدید به ریاست سعدالحریری ابراز امیدواری کرده بود بیانیه وزارتی، روحیه مبارزاتی و مقاومت و کرامت ملی را تقویت کند.