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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

بهبهانی:

سالانه 150 کیلومتر خط آهن در کشور احداث شده است

سالانه 150 کیلومتر خط آهن در کشور احداث شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه در ساخت راه آهن توانمندی خوبی در کشور وجود دارد، گفت: به دلیل ضعف بودجه به طور میانگین طی 30 سال گذشته، سالانه 150 کیلومتر راه آهن در کشور احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید بهبانی صبح جمعه در افتتاح سالن مدیریت بحران در گالیکش افزود: این آمار در حالیست که براساس قانون و سند چشم انداز باید پنج هزار کیلومتر خط آهن در کشور احداث شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح به منابع مالی نیاز داریم و با کمک دولت و مجلس امیدواریم این مقدار راه آهن در چهار سال آینده اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدورایم با تامین منابع مالی سالانه حدود هزار و 500 کیلومتر خط آهن در کشور احداث شود و در این بخش توسعه ای مناسب ایجاد شود.

وزیر راه و ترابری، سطح خط راه آهن ایجاد شده در کشور را تاکنون چهار هزار و 500 کیلومتر اعلام کرد.

بهبهانی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای توسعه راه ها در کشور بیان داشت: آزاد راه تهران - شمال از جمله طرحهایی بوده که تلاش می شود هر چه سریعتر به بهره برداری رسد.

آزاد راه تهران - شمال واقع در غرب مازندران از سال 75 آغاز شد و در صورت تکمیل مسیر 200 کیلومتری چالوس به تهران به 120 کیلومتر کاهش می یابد.

سالن چند منظوره مدیریت گالیکش با سه میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث شد و دارای سه هزار و700 متر مربع مساحت، سایت اداری، سالن ورزش، نمازخانه، پارکینگ و انبار است.

شرکت در مراسم کلنگ زنی خط آهن گرگان - مشهد، تقاطع کلاله، کمربندی گرگان و بازدید از جاده ابر از جمله برنامه های وزیر راه و ترابری به گلستان است.

کد مطلب 994712

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