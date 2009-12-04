سالانه 150 کیلومتر خط آهن در کشور احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید بهبانی صبح جمعه در افتتاح سالن مدیریت بحران در گالیکش افزود: این آمار در حالیست که براساس قانون و سند چشم انداز باید پنج هزار کیلومتر خط آهن در کشور احداث شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح به منابع مالی نیاز داریم و با کمک دولت و مجلس امیدواریم این مقدار راه آهن در چهار سال آینده اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدورایم با تامین منابع مالی سالانه حدود هزار و 500 کیلومتر خط آهن در کشور احداث شود و در این بخش توسعه ای مناسب ایجاد شود.

وزیر راه و ترابری، سطح خط راه آهن ایجاد شده در کشور را تاکنون چهار هزار و 500 کیلومتر اعلام کرد.

بهبهانی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای توسعه راه ها در کشور بیان داشت: آزاد راه تهران - شمال از جمله طرحهایی بوده که تلاش می شود هر چه سریعتر به بهره برداری رسد.

آزاد راه تهران - شمال واقع در غرب مازندران از سال 75 آغاز شد و در صورت تکمیل مسیر 200 کیلومتری چالوس به تهران به 120 کیلومتر کاهش می یابد.

سالن چند منظوره مدیریت گالیکش با سه میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث شد و دارای سه هزار و700 متر مربع مساحت، سایت اداری، سالن ورزش، نمازخانه، پارکینگ و انبار است.

شرکت در مراسم کلنگ زنی خط آهن گرگان - مشهد، تقاطع کلاله، کمربندی گرگان و بازدید از جاده ابر از جمله برنامه های وزیر راه و ترابری به گلستان است.