به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، علی سعیدلو روز چهارشنبه در نشست با مسئولان هیئت‌های ورزشی شهرستان کاشان گفت: در این مدت با مسئولان فدراسیون‌های مختلف نشست‌های داشتیم و در بعضی‌ از آنها به این جمع بندی رسیدیم که توان پیشرفت در آن مجموعه وجود ندارد، گرچه مدیران آن افرادی با ارزشی بودند اما تصمیم گرفتیم از نفرات و مدیران دیگری در این فدراسیون‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ورزش مدیران تمام وقت می خواهد، افرادی که از تمام زمان کاری خود برای موفقیت رشته ورزشی مطبوع استفاده کنند. البته وقتی می خواهیم ورزش را به موضوع اول کشور تبدیل کنیم، باید چنین مدیرانی هم داشته باشیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه در ورزش ایران توان آن وجود دارد که به قله‌های موفقیت دست یابیم، اظهار داشت: ما با تکیه بر روحیه پهلوانی، ایثارگری و آزادگی که جزو دیانت و اساس زندگی ماست، و با مجهز شدن به علم و دانش روز، ورزش را در چارچوب کرامات انسانی در بعد همگانی و قهرمانی به سوی پیشرفت سوق می دهیم.

سعیدلو در این خصوص اضافه کرد: هدف ما این است در سال 89 ورزش را به سمت و سویی حرکت دهیم که به موضوع اول کشور تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه قبول دارد در رشته‌های مختلف ورزش ایران توان قرار گرفتن در رده نخست جهان را دارد، خاطرنشان کرد: اعتقاد، ایمان و توان جسمی ورزشکاران ما به نحوی است که بتوانیم به چنین عناوینی دست یابیم اما قهرمانی نیاز به دانش و ابزار خاص خود دارد، ضمن اینکه برای تداوم قهرمانی باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود. البته باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که دوران قهرمانی کوتاه مدت نباشد زیرا چنین مساله ای هم ارزش چندانی ندارد.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین در بازدید از ورزشگاه 15 هزار نفره کاشان که پس از افتتاح در 15 مردادماه سال 1386 بدون استفاده باقیمانده و بخش‌هایی از پیست تارتان آن هم تخریب شده است، گفت: درست کردن ورزشگاه یک مساله مهم است اما نگهداری از آن مهمتر است و باید این مساله مهم، بیش از این مدنظر قرار گیرد.