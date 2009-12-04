به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ایرج ولی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: نخستین مسیر ویژه دوچرخه سواری در منطقه 20 حدود 5/2 کیلومتر طول دارد که بهره برداری آزمایشی از این مسیر از هفته گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان ماه جاری نخستین مسیر دوچرخه سواری در شهرری به بهره برداری رسمی برشد.

وی ادامه داد: نخستین مسیر دوچرخه سواری منطقه 20 از ایستگاه متروی شهرری آغاز و تا میدان مدرس در ضلع غربی حرم مطهر عبدالعظیم ادامه دارد.

ولی نژاد تصریح کرد: در مرحله اول 60 دستگاه دوچرخه بزرگ و 20 دستگاه دوچرخه کوچک دراختیار متقاضیان قرار می گیرد اما در صورت استقبال شهروندان تعداد دوچرخه ها در این مسیر افزایش خواهد یافت.

معاون ترافیکی منطقه 20 خاطر نشان کرد: شهرری از بستر خوبی برای توسعه خطوط دوچرخه سواری برخوردار است زیرا شیب زمین کم بوده و اختلاف سطح نیز در این منطقه زیاد وجود ندارد به همین دلیل دوچرخه سواری در مسیرهای ویژه به راحتی مکان پذیر است.

وی همچنین در مورد احداث دومین مسیر ویژه دوچرخه سواری در این منطقه گفت: دومین مسیر ویژه دوچرخه سواری این منطقه بیشتر جنبه تفریحی و تفرجی دارد زیرا در بوستان دانش یا سه دختران که از بوستان های قدیمی شهرری است و در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) ، احداث خواهد شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی احداث دومین مسیر دوچرخه سواری منطقه، هفته آینده آغاز خواهد شد که مسیری بسایر ایمن و زیبا خواهد بود زیرا دوچرخه سواران در این مسیر با وسایل نقلیه دیگر تداخل حرکتی ندارند و مسیر باغ راهی و زیبا است.

وی در پایان گفت: علاوه بر دومسیر ویژه دوچرخه سواری اخیرا مسیری برای درشکه سواری حدفاصل میدان سلمان فارسی تا میدان بشارت به بهره برداری رسید که در این مسیر نیز فعلا 2 درشکه فعال هستند اما سفارش ساخت تعداد بیشتری درشکه داده شده است.