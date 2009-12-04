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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

"نیش و زنبور" نیم میلیاردی شد

"نیش و زنبور" نیم میلیاردی شد

فروش فیلم سینمایی "نیش و زنبور" ساخته حمیدرضا صلاحمند به مرز 500 میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 20 روز از نمایش این فیلم در 23 سینمای تهران فروش آن به 500 میلیون رسید. "نیش و زنبور" روز گذشته 28 میلیون در سینماها فروش داشته است.

رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران فیلم هستند.

"نیش و زنبور" بر اساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکب‌زنی حرفه‌ای مقابل هم قرار می‌گیرند. عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی، سرمایه‌گذار: محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و روح‌الله بهمنی، محصول: آفتاب‌نگاران.

صلاحمند به تازگی فیلمبرداری جدید ترین فیلم سینمایی خود را با عنوان "سه درجه تب" به پایان رسانده است که هم اکنون در مراحل فنی قرار دارد.

کد مطلب 994717

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