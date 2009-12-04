به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصرچهارشنبه تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران گفت: هر دو تیم استقلال و سپاهان شناخت خوبی از یکدیگر دارند چرا که نیم فصل لیگ را پشت سرگذاشته ایم. با این حال دیدار با سپاهان هم مثل همه دیدارهای دیگر است و حساسیت خاصی ندارد.

وی در مورد اظهار نظرهایش در مورد عملکرد داوران گفت: هدف من تغییر ذهنیت داوران برای قضاوت به نفع استقلال نیست اما از آنها می خواهم که با رعایت عدالت و قاطعانه در دیدار با سپاهان قضاوت کنند. قبول دارم که تیم من در مشکلاتی دارد اما اشتباهات داوران در برخی از دیدارها تاثیرگذار بود و نتیجه را تغییر داد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: اشتباهات بازیکنان و کمبودهایی که در تیم وجود دارد را می پذیرم اما از داوران هم می خواهم که در قضاوت هایشان بیشتر دقت کند تا در نیم فصل دوم تیم ها ضرر نکنند و قضاوت ها برای همه یکسان باشد.

صمد مرفاوی در مورد شایعه برکناری اش نیز گفت: تا به حال مدیری به خوبی آقای آشتیانی ندیده ام. ایشان با صحبت هایشان انگیزه ای دو چندان برای ادامه فعالیت به من داده اند و در مدتی هم که در مکه بسر می برندند چندین بار با هم صحبت کردیم. اعتقاد دارم اگر مرا اخراج هم کند حق یک مدیرعامل است و اتفاقی کاملا طبیعی است.

وی از سپاهان به عنوان تیمی قوی و پرمهره نام برد و گفت: این تیم از بازیکنانی بزرگ و کادر فنی بادانش سود می برد که توانسته اند در صدر جدول قرار بگیرند. با این حال ما برای پیروزی و کسب سه امتیاز به اصفهان می رویم و تلاش می کنیم حتی اگر به پیروزی نرسیم حداقل با کسب یک امتیاز به تهران برگردیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.