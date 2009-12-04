به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گلمکانی ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: این طرح توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران و با همکاری موسسه شهریاران جوان باحضور دو هزار نفر از شهریاران جوان که در دو کارگاه آموزشی و توجیهی شرکت نموده بودند به اجرا گذاشته شده است.

مدیر کل سلامت شهرداری افزود: در فاز اول طرح با ورود حجاج بیت الحرام در سطح فرود گاه بین المللی مهرآباد تعداد 50 نفر از شهریاران سلامت با دایر نمودن 4 غرفه اطلاع رسانی در سطح محوطه ترمینال ورودی حجاج در فرودگاه مهرآباد نسبت به ارائه خدمات اطلاع رسانی و آگاه سازی استقبال کنندگان می پردازند.

گلمکانی با بیان این که در این طرح علاوه بر غرفه های ایجاد شده نسبت به نصب بنر و استندهای تبلیغاتی از میدان آزادی تا محوطه فرودگاه اقدام شده است اظهار داشت: همچنین خانه سلامت مسافر به منظور ارائه آموزشهای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای نوع A در داخل ترمینال 5 فرودگاه شروع به کار نموده است.

وی افزود: اجرای این طرح تا پایان مراجعت حجاج از سفر معنوی حج 21 آذرماه ادامه خواهد یافت.

مدیر کل سلامت شهرداری از اجرای فاز بعدی طرح شهریاران سلامت از روز17 آذرماه خبر داد و گفت: نسبت به دایر شدن 88 ایستگاه اطلاع رسانی در سطح اماکن عمومی، پایانه ها، ایستگاههای مترو و میادین اصلی شهر اقدام و در این ایستگاهها آموزشهای لازم به همراه توزیع بروشورهای اطلاع رسانی و بسته های آموزشی انجام خواهد پذیرفت.