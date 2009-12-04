رئیس فدراسیون شطرنج گفت: من دقیقا به اندازه ماههای حضورم در این فدراسیون و با وجود اینکه همزمان مسئولیتهای مختلفی را تجربه میکردم، به شطرنج خدمت کردم. با این همه شاید این آخرین نشست خبری من باشد. معتقدم شطرنج سیستمی دارد که بدون من هم می تواند برنامه های خود را دنبال کند.
وی به ارائه گزارش فعالیتهای فدراسیون شطرنج طی مدت زمان 60 ماه حضورش در این فدراسیون اشاره کرد و اظهارداشت: 5 سال پیش و قبل از آنکه من مسئولیت فدراسیون شطرنج را بر عهده بگیرم تعداد شطرنجبازان دارای درجه بینالمللی 280 نفر بودند و امروز تعداد آنها به 871 نفر رسید. همان طورکه پیش از این به لحاظ مدال آوری، شطرنج ایران جایگاه هشتم آسیا را در اختیار داشت و این جایگاه امروز به رده سومی ارتقا پیدا کرده و تثبیت هم شده است.
رئیس فدراسیون شطرنج همچنین در مورد افزایش تعداد استادان و شطرنجبازان عنواندار یادآور شد: در این مدت تعداد اساتید بزرگ مرد و زن به ترتیب از 2 و یک نفر به 5 و 2 نفر رسیده است. تعداد اساتید بینالمللی شطرنج هم از 5 نفر به 9 نفر رسیده است. ضمن اینکه درحال حاضر 52 شطرنجبازان عنوان دار داریم در حالیکه پیش از این تعداد آنها 25 نفر بود.
مداحی با یادآوری اینکه با وجود کسب عنوان سومی ایران در بازیهای فکری چین تجلیل در خور شانی از شطرنجبازان به عمل نیامد، به دیگر موفقیتهای این رشته طی چند سال اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: کسب عنوان نخست مسابقات شهرهای آسیا (لبنان)، در اختیار داشتن جام طلا این رقابتها برای مدت 2 سال، به دست آوردن مدال برنز بازیهای آسیایی دوحه در حالیکه آن زمان کمیته ملی المپیک شطرنج را در ردیف رشتههای مدال آور قرار نداده بود و کسب مدال برنز رقابتهای باشگاههای آسیا از جمله این موفقیتهاست.
وی با تاکید بر اینکه در این مدت شطرنجبازانی در ردههای سنی پایه موفق به اخذ درجه بینالمللی شدهاند، افزود: میزبانی از رویدادهای مهمی همچون مسابقات تیمی و شهرهای آسیا، فراهم کردن زمینه رویارویی احسان قائم مقامی با آناتولی کارپوف، برگزاری مسابقات سیمولتانه با حضور مرتضی محجوب (رخ در رخ 500) و برپایی جشنواره 1000 نفری شطرنج از جمله فعالیتهای چشمگیری بوده که از سوی فدراسیون انجام شده است.
رئیس فدراسیون شطرنج همکاری با مربیان خارجی را از دیگر برنامههای قابل ذکر فدراسیون شطرنج طی سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: در این مدت شرایط سفر مربیان مطرح خارجی به ایران و حضور دائم آنها در کنار شطرنجبازان ملی را فراهم کردیم. ضمن اینکه برای نخستینبار سه روز پیش یک مربی خارجی ویژه استانها به ایران آمد تا فقط در شهرهایی غیر از تهران فعالیت داشته باشد.
مداحی تصریح کرد: تشکیل کمیته مناطق و سهیم کردن استانها در تصمیم گیریهای کلان فدراسیون یکی دیگر از برنامههای مفیدی بوده که در مدت ریاستم در فدراسیون شطرنج انجام شد. به همه این ها میتوان عضویت درهیئت رئیسه آسیا و هیئت اجرایی فیده را هم اضافه کرد. اینها موفقیتهای کوچک و بزرگی بوده که فدراسیون شطرنج در این مدت 5 سال به دست آورده است با این حال رشته محجوب ایران هستیم.
وی با تاکید دوباره بر جایگاه سومی ایران در آسیا، خاطرنشان کرد: مدتهاست که شطرنجبازان ایران این جایگاه را حفظ کرده اند. البته در گذشته سومی شطرنج ایران شانسی تلقی میشد اما نمیدانم چرا این شانس به قدری تکرار شده که به شکل یک عادت را به خود گرفته است.
رئیس فدراسیون شطرنج ادامه داد: البته نظر فیده و با توجه به معدل 10 نفر اول درجهداران باید تیم ششم آسیا باشیم اما سه بالاتر قرار داریم فقط به خاطر زحمات بازیکنان، مربیان و حمایت خانوادهها در حالیکه پتانسیل و توان فنی ما در این حد نیست. پس متذکر میشوم تا زمانیکه پتانسیل و توان فنی شطرنج ما به جایگاه سومی ارتقا پیدا نکند هر آن احتمال از دست دادن این رده وجود دارد.
مداحی تاکید کرد: در عین حال امروز شطرنج ایران حرفهای زیادی برای آسیا و جهان دارد طوریکه میتوان استرس بازیکنان مختلفی که مقابل نوجوانان و بزرگسالان ما قرار میگیرند، درچهره آنها دید.
رئیس فدراسیون شطرنج پس از بیان این مطالب بالاخره به علت اصلی برگزاری نشست خبری امروز اشاره کرد و گفت: در مسابقات جهانی ترکیه 1375 نفر از 87 کشور شرکت کرده بودند. شطرنج ایران به واسطه موفقیت بازیکنانی نظیر سارا سادات خادم حسینی (طلا رده سنی 12 سال)، آیدین غلامی (طلا رده سنی 8 سال) و سید امین طباطبایی (مدال برنز رده سنی 8 سال) به مقام سوم دست یافت.
وی ابراز امیدواری کرد که این بازیکنان بتوانند پشتوانه ای قوی برای تیم ملی آینده باشند.
مداحی با وجود اینکه در ابتدای صحبتهایش از احتمال پایان همکاری خود با فدراسیون شطرنج صحبت کرد، از برنامههای در نظرگرفته شده برای بازیکنان ردههای پایه خبر داد و اظهارداشت: در نظر داریم برای این شطرنجبازان مربی خارجی به خدمت بگیریم. البته این به منزله نفی کردن توان مربیان داخلی نیست.
رئیس فدراسیون شطرنج همچنین در مورد علل حضور نه چندان قابل قبول بانوان ایران در بازیهای داخل سالن ویتنام گفت: در مجموع خانمها همیشه با محدودیتهای زیادی روبرو هستند. مثل اینکه برای اعزام باید حتما یک همراه داشته باشند یا اجازه رویارویی با شطرنجبازان مرد را ندارند. این محدودیتهای باعث کندی روند کار آنها میشود.
وی در مورد حضور سعیدلو در راس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: در حال حاضر نمیتوانم تعریفی از عملکرد رئیس سازمان تربیت بدنی داشته باشم چون دو سه ماه فعالیت برای ارزیابی کافی نیست. البته من چیزی برای از دست دادن ندارم و در مورد هر چیزی را لازم بدانم، صحبت میکنم. من در این مدت نه ریالی از فدراسیون گرفته ام و نه از امکانات فدراسیون استفاده کردهام.
مداحی یادآور شد: من در حالی رئیس فدراسیون شطرنج شدم که کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی با اصل کاندیداتوری من مخالف بودند. من با رای مجمع انتخاباتی که از هیئت های استانی تشکیل شده بود، رئیس شدم. بنابراین اگر قرار باشد استعفا بدهم متن استعفای خود را تقدیم همان هیئت های استانی می کنم نه فرد یا افراد دیگری.
در جریان نشست خبری رئیس فدراسیون شطرنج مسائلی مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
* برگزاری اردوی متمرکز برای شطرنجبازان نیازمند فرهنگ سازی است.
* اصلیت آرین غلامی مازندرانی است. این بازیکن فقط یک سالی را در گیلان تمرین داشته است. شاید به همین دلیل است که گیلانیهای ادعا می کنند غلامی همشهری آنهاست.
* قانون رویارویی مردان و زنان شطرنجباز اصلاح شود.
* 5 سال پیش سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک مخالف کاندیداتوری من بودند با این وجود مجمع انتخابات که از هیئتهای استانی تشکیل شده بود، به من رای داد. پس اگر قرار باشد امروز استعفا دهم باید متن استعقا خود را تقدیم همان نمایندگان استانها کنم.
* هنوز در مورد حضور دوبارهام در مجمع انتخابات تصمیم نگرفتهام. شاید رفتنم به صلاح شطرنج باشد.
* مشاغل فنی نباید تحت تاثیر تغییرات سیاسی قرار گیرد چرا که در این صورت هیچ مدیریتی پایدار نخواهد بود.
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