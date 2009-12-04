به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مداحی رئیس فدراسیون شطرنج در آغاز نشست خبری روز چهارشنبه که در محل این فدراسیون برگزار شد، اظهارداشت: رشته شطرنج تحت تاثیر قرارگرفتن در خیایان حجاب به فدراسیونی محجوب در ورزش ایران تبدیل شده است چرا که موفقیت‏های این رشته کمتر به تصویر کشیده می‏شود.

رئیس فدراسیون شطرنج گفت: من دقیقا به اندازه ماه‎های حضورم در این فدراسیون و با وجود اینکه همزمان مسئولیت‏های مختلفی را تجربه می‏کردم، به شطرنج خدمت کردم. با این همه شاید این آخرین نشست خبری من باشد. معتقدم شطرنج سیستمی دارد که بدون من هم می تواند برنامه های خود را دنبال کند.

وی به ارائه گزارش فعالیت‎های فدراسیون شطرنج طی مدت زمان 60 ماه حضورش در این فدراسیون اشاره کرد و اظهارداشت: 5 سال پیش و قبل از آنکه من مسئولیت فدراسیون شطرنج را بر عهده بگیرم تعداد شطرنجبازان دارای درجه بین‎المللی 280 نفر بودند و امروز تعداد آنها به 871 نفر رسید. همان طورکه پیش از این به لحاظ مدال آوری، شطرنج ایران جایگاه هشتم آسیا را در اختیار داشت و این جایگاه امروز به رده سومی ارتقا پیدا کرده و تثبیت هم شده است.

رئیس فدراسیون شطرنج همچنین در مورد افزایش تعداد استادان و شطرنجبازان عنوان‎دار یادآور شد: در این مدت تعداد اساتید بزرگ مرد و زن به ترتیب از 2 و یک نفر به 5 و 2 نفر رسیده است. تعداد اساتید بین‏المللی شطرنج هم از 5 نفر به 9 نفر رسیده است. ضمن اینکه درحال حاضر 52 شطرنجبازان عنوان دار داریم در حالیکه پیش از این تعداد آنها 25 نفر بود.

مداحی با یادآوری اینکه با وجود کسب عنوان سومی ایران در بازی‎های فکری چین تجلیل در خور شانی از شطرنجبازان به عمل نیامد، به دیگر موفقیت‎های این رشته طی چند سال اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: کسب عنوان نخست مسابقات شهرهای آسیا (لبنان)، در اختیار داشتن جام طلا این رقابت‏ها برای مدت 2 سال، به دست آوردن مدال برنز بازی‎های آسیایی دوحه در حالیکه آن زمان کمیته ملی المپیک شطرنج را در ردیف رشته‎های مدال آور قرار نداده بود و کسب مدال برنز رقابت‎های باشگاه‎های آسیا از جمله این موفقیت‏هاست.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت شطرنجبازانی در رده‏های سنی پایه موفق به اخذ درجه بین‎المللی شده‏اند، افزود: میزبانی از رویدادهای مهمی همچون مسابقات تیمی و شهرهای آسیا، فراهم کردن زمینه رویارویی احسان قائم مقامی با آناتولی کارپوف، برگزاری مسابقات سیمولتانه با حضور مرتضی محجوب (رخ در رخ 500) و برپایی جشنواره 1000 نفری شطرنج از جمله فعالیت‎های چشمگیری بوده که از سوی فدراسیون انجام شده است.

رئیس فدراسیون شطرنج همکاری با مربیان خارجی را از دیگر برنامه‎های قابل ذکر فدراسیون شطرنج طی سال‎های اخیر عنوان کرد و گفت: در این مدت شرایط سفر مربیان مطرح خارجی به ایران و حضور دائم آنها در کنار شطرنجبازان ملی را فراهم کردیم. ضمن اینکه برای نخستین‎بار سه روز پیش یک مربی خارجی ویژه استان‎ها به ایران آمد تا فقط در شهرهایی غیر از تهران فعالیت داشته باشد.

مداحی تصریح کرد: تشکیل کمیته مناطق و سهیم کردن استان‎ها در تصمیم گیری‏های کلان فدراسیون یکی دیگر از برنامه‎های مفیدی بوده که در مدت ریاستم در فدراسیون شطرنج انجام شد. به همه این ها می‎توان عضویت درهیئت رئیسه آسیا و هیئت اجرایی فیده را هم اضافه کرد. اینها موفقیت‏های کوچک و بزرگی بوده که فدراسیون شطرنج در این مدت 5 سال به دست آورده است با این حال رشته محجوب ایران هستیم.

وی با تاکید دوباره بر جایگاه سومی ایران در آسیا، خاطرنشان کرد: مدت‎هاست که شطرنجبازان ایران این جایگاه را حفظ کرده اند. البته در گذشته سومی شطرنج ایران شانسی تلقی می‎شد اما نمی‎دانم چرا این شانس به قدری تکرار شده که به شکل یک عادت را به خود گرفته است.

رئیس فدراسیون شطرنج ادامه داد: البته نظر فیده و با توجه به معدل 10 نفر اول درجه‎داران باید تیم ششم آسیا باشیم اما سه بالاتر قرار داریم فقط به خاطر زحمات بازیکنان، مربیان و حمایت خانواده‏ها در حالیکه پتانسیل و توان فنی ما در این حد نیست. پس متذکر می‎شوم تا زمانیکه پتانسیل و توان فنی شطرنج ما به جایگاه سومی ارتقا پیدا نکند هر آن احتمال از دست دادن این رده وجود دارد.

مداحی تاکید کرد: در عین حال امروز شطرنج ایران حرف‎های زیادی برای آسیا و جهان دارد طوریکه می‎توان استرس بازیکنان مختلفی که مقابل نوجوانان و بزرگسالان ما قرار می‎گیرند، درچهره آنها دید.

رئیس فدراسیون شطرنج پس از بیان این مطالب بالاخره به علت اصلی برگزاری نشست خبری امروز اشاره کرد و گفت: در مسابقات جهانی ترکیه 1375 نفر از 87 کشور شرکت کرده بودند. شطرنج ایران به واسطه موفقیت بازیکنانی نظیر سارا سادات خادم حسینی (طلا رده سنی 12 سال)، آیدین غلامی (طلا رده سنی 8 سال) و سید امین طباطبایی (مدال برنز رده سنی 8 سال) به مقام سوم دست یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که این بازیکنان بتوانند پشتوانه ای قوی برای تیم ملی آینده باشند.

مداحی با وجود اینکه در ابتدای صحبت‎هایش از احتمال پایان همکاری خود با فدراسیون شطرنج صحبت کرد، از برنامه‎های در نظرگرفته شده برای بازیکنان رده‏های پایه خبر داد و اظهارداشت: در نظر داریم برای این شطرنجبازان مربی خارجی به خدمت بگیریم. البته این به منزله نفی کردن توان مربیان داخلی نیست.

رئیس فدراسیون شطرنج همچنین در مورد علل حضور نه چندان قابل قبول بانوان ایران در بازی‎های داخل سالن ویتنام گفت: در مجموع خانم‎ها همیشه با محدودیت‎های زیادی روبرو هستند. مثل اینکه برای اعزام باید حتما یک همراه داشته باشند یا اجازه رویارویی با شطرنجبازان مرد را ندارند. این محدودیت‎های باعث کندی روند کار آنها می‏شود.

وی در مورد حضور سعیدلو در راس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: در حال حاضر نمی‏توانم تعریفی از عملکرد رئیس سازمان تربیت بدنی داشته باشم چون دو سه ماه فعالیت برای ارزیابی کافی نیست. البته من چیزی برای از دست دادن ندارم و در مورد هر چیزی را لازم بدانم، صحبت می‏کنم. من در این مدت نه ریالی از فدراسیون گرفته ام و نه از امکانات فدراسیون استفاده کرده‏ام.

مداحی یادآور شد: من در حالی رئیس فدراسیون شطرنج شدم که کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی با اصل کاندیداتوری من مخالف بودند. من با رای مجمع انتخاباتی که از هیئت های استانی تشکیل شده بود، رئیس شدم. بنابراین اگر قرار باشد استعفا بدهم متن استعفای خود را تقدیم همان هیئت های استانی می کنم نه فرد یا افراد دیگری.

در جریان نشست خبری رئیس فدراسیون شطرنج مسائلی مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

* برگزاری اردوی متمرکز برای شطرنجبازان نیازمند فرهنگ سازی است.

* اصلیت آرین غلامی مازندرانی است. این بازیکن فقط یک سالی را در گیلان تمرین داشته است. شاید به همین دلیل است که گیلانی‏های ادعا می کنند غلامی همشهری آنهاست.

* قانون رویارویی مردان و زنان شطرنجباز اصلاح شود.

* 5 سال پیش سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک مخالف کاندیداتوری من بودند با این وجود مجمع انتخابات که از هیئت‏های استانی تشکیل شده بود، به من رای داد. پس اگر قرار باشد امروز استعفا دهم باید متن استعقا خود را تقدیم همان نمایندگان استان‎ها کنم.

* هنوز در مورد حضور دوباره‏ام در مجمع انتخابات تصمیم نگرفته‏ام. شاید رفتنم به صلاح شطرنج باشد.

* مشاغل فنی نباید تحت تاثیر تغییرات سیاسی قرار گیرد چرا که در این صورت هیچ مدیریتی پایدار نخواهد بود.