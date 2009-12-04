افشین قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : من به دعوت آقای کفاشیان همکاری با تیم ملی ایران را پذیرفتم و ایشان همواره با علاقمندی و حساسیت خاصی پیگیر برنامه های تیم ملی بوده‌اند وهمه گونه حمایتی را از برنامه های کادر فنی داشته اند.

قطبی تصریح کرد: باید از اینکه فدراسیون چنین مدیر وظیفه شناس، لایق و پرتلاشی را در راس مدیریت خود دارد در جهت پیشرفت و اوجگیری دوباره فوتبال ایران استفاده کرد و آن را غنیمت شمرد. ایشان در حال سازماندهی تاره فوتبال ایران هستند تا پایه فوتبال را برای آینده ای روشن تقویت کند.

وی ضمن تکذیب این اظهارنظر که "همکاری ام با تیم ملی ارتباطی به ماندن یا رفتن کفاشیان از فدراسیون فوتبال ندارد" گفت: من هرگز چنین صحبتی را مطرح نکردم و متاسفانه برخی رسانه‌ها در انعکاس مطالب خود اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند و از قول من صحبتهایی را منتشر می کنند که اظهارنظرهای واقعی من نیست. من از آنها می خواهم که اخلاقگرا و امانتدار باشند.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: من مسئول کادر فنی تیم ملی هستم و وظیفه دارم در چارچوب فنی تیم اظهارنظر کنم و تصمیمگیری در خصوص مدیریت فدراسیون خارج از اختیارات من است.

وی در خصوص شایعه برکناری اش از تیم ملی اظهار داشت: در 8 ماهی که در تیم ملی هستم بازیکنان تیم ملی کمتر از 50 روز در اختیار من بوده اند و در این حالی است که فوتبال ایران دوره تغییر ستاره‌ها و تغییر نسل را سپری می کند و برای سازماندهی تیمی قدرتمند نیاز به زمان داریم تا بازیکنان به قابلیتهای بین المللی برای بازی در تیم ملی دست پیدا کنند. به نظر من با یک شکست نباید همه چیز را بهم ریخت.

سرمربی تیم ملی با تاکید براینکه هدف تیم ملی موفقیت درجام ملتهای آسیاست و باید همه دست به دست هم بدهیم و در این جهت حرکت کنیم اظهار داشت: متاسفانه پس از شکست مقابل اردن انتقادات تندی نسبت به تیم ملی مطرح شد که نه تنها هیچ کمکی به تیم ملی نکرد بلکه موجب تضعیف روحیه مردم و بازیکنان تیم ملی شد در حالی که این شکست تنها یک اتفاق بود که می تواند برای هر تیمی پیش بیاید.

قطبی افزود: من همان شبی که مقابل اردن شکست خوردیم مسئولیت آن را پذیرفتم چرا که به تیم و توانایی بازیکنانم ایمان دارم و مطمئنم که این شکست حقیقت فوتبال ایران نبوده و نیست.

وی اظهار داشت: ما در حال ساختن تیمی هستیم که باید درجام ملتهای آسیا برای قهرمانی قاره بجنگد و این هدف کوچکی است و نباید اینگونه حوادث ما را از هدف بزرگی که داریم بازدارد.