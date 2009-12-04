یک شرط برای برگزاری کرسی آزاداندیشی/ آخرین خبر ازسهمیه متاهلین درکنکور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو چهارشنبه در حاشیه سومین سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران گفت: دوره های فراگیر مختص دانشگاه پیام نور بوده و مدرک آن نیز مورد تائید وزارت علوم است و از نظر استخدامی نیز هیچ مشکلی برای فارغ التحصیلان دوره‌های فراگیر پیش نمی آید . وی در خصوص فعالیتهای دانشجویی و ایجادکرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها گفت: ما مشوق فعالیتهای مختلف دانشجویی و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها هستیم البته این فعالیتها باید با مصالح عمومی و دیدگاه جهان بینی اسلامی منطبق باشد که در این صورت شادابی ونشاط راهم به دنبال خواهد داشت و افراد نیز خود را مفید احساس می کنند . وی افزود : البته دانشگاههای ما اینگونه هستند و همه باید بدانیم که بهتر است در چارچوب جهان بینی اسلامی، اخلاق، رفتار و قوانین مصوب فعالیت کنیم و این به نفع دانشگاه است. وزیر علوم در خصوص سهمیه 20 درصد مقطع کارشناسی ارشد برای زوجهای دانشجویی اظهار داشت: این مصوبه دولت است که کار کارشناسی آن توسط سازمان ملی جوانان صورت گرفته و در هیئت دولت بررسی شده و شامل 20 بند است. وی در ادامه افزود: این بسته پیشنهادی باید بطور کلی بررسی شود و نمی توان فقط به یک جزء آن اشاره کرد و باقی موارد را رها کرد. دکتر دانشجو با اشاره به جنبه های مثبت این طرح اظهار داشت: هدف این طرح تلاش در جهت کم کردن مشکلات جوانان است و درآن اشتغال، ازدواج، وام و موارد مشابه دیگر هم پیش بینی شده و یک بخش آن هم به سهمیه کارشناسی ارشد پرداخته است. وی همچنین با اشاره به دیدگاه اسلام نسبت به ازدواج گفت: در اسلام به مسئله ازدواج اهمیت و ارزش زیادی داده شده و باید قبول کرد کسی که ازدواج می کند از لحاظ روحی و روانی به آرامش خاطر می رسد و راحت تر می تواند تحصیل و تحقیق کند و بطور کلی زندگی هدفمندی را دنبال کند. وزیر علوم در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تصویب آئین نامه این طرح اظهار داشت: ما ابتدا باید این را قبول داشته باشیم که این طرح به نفع جامعه است و سپس اگر روش اجرای آن نیاز به قانون داشته باشد باید آئین نامه اجرائی آن تصویب شود و در تدوین این آئین نامه بایدطوری عمل کنیم که کسی نتواند از آن سوء استفاده کند.

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