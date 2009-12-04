به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد 15 انیمیشن برگزیده عبارتند از 9، آلوین و سمورچه‌ها: قسمت دوم، نبرد برای ترا، بالا، پونیو، ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی، کورالاین، سرود کریسمس دیسنی، آقای فوکس شگفت‌انگیز، عصر یخبندان: ظهور دایناسورها، مری و مکس، آوای گمشده، هیولاها علیه بیگانگان، سیاره 51 و شاهزاده و قورباغه.

از میان این 15 انیمیشن، پنج فیلم برای نامزدی دریافت جایزه بهترین انیمیشن مراسم سالیانه اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب انتخاب و معرفی می‌شود. فیلم‌های این بخش باید 70 دقیقه و بیشتر باشند و کمتر از 25 درصد آنها فیلم زنده باشد. اسامی نامزدها روز 15 دسامبر و مراسم اهدای شصت و هفتمین دوره گلدن گلوب روز 17 ژانویه برگزار می‌شود.