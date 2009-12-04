  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

15 فیلم انیمیشن برای نامزدی گلدن گلوب رقابت می‌کند

15 فیلم انیمیشن برای نامزدی گلدن گلوب رقابت می‌کند

اسامی 15 فیلم حاضر در فهرست اولیه برای انتخاب پنج نامزد نهایی جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم انیمیشن اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد 15 انیمیشن برگزیده عبارتند از 9، آلوین و سمورچه‌ها: قسمت دوم، نبرد برای ترا، بالا، پونیو، ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی، کورالاین، سرود کریسمس دیسنی، آقای فوکس شگفت‌انگیز، عصر یخبندان: ظهور دایناسورها، مری و مکس، آوای گمشده، هیولاها علیه بیگانگان، سیاره 51 و شاهزاده و قورباغه.

از میان این 15 انیمیشن، پنج فیلم برای نامزدی دریافت جایزه بهترین انیمیشن مراسم سالیانه اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب انتخاب و معرفی می‌شود. فیلم‌های این بخش باید 70 دقیقه و بیشتر باشند و کمتر از 25 درصد آنها فیلم زنده باشد. اسامی نامزدها روز 15 دسامبر و مراسم اهدای شصت و هفتمین دوره گلدن گلوب روز 17 ژانویه برگزار می‌شود.

کد مطلب 994729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها