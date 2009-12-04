همایش بزرگ پیاده روی خانواده های گلستانی در گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این همایش با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی و شبکه سوم سیما صبح جمعه در گنبدکاووس برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مسیرهای برج قابوس تا مجموعه ورزشی سوارکاری شهرستان را پیاده روی کردند.

این همایش به مناسب فرا رسیدن روز عید غدیر در این شهرستان برگزار و جوایز نفیسی مانند سه دستگاه خودرو برای شرکت کنندگان اهدا شده است.

اهدای 150 دستگاه دوچرخه، کمک هزینه زندگی نیز از دیگر جوایز این همایش پیاده روی خانوادگی است و ایجاد نشاط و شادابی، تشویق خانواده ها به ورزش از مهمترین اهداف این همایش بزرگ اعلام شد.

گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.