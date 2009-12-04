به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد احمد کلیم در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات و توافقهای صورت گرفته بین مقامات ایران و پاکستان در نشست اخیر تهران اظهار کرد: پیش بینی می کنیم زودتر از دسامبر سال 2013 میلادی صادرات گاز ایران به پاکستان آغاز شود.

معاون وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اشاره به اینکه در نشست تهران متن قرارداد امضا شده برای فروش گاز در بخشهای فنی و عملیاتی نهایی شده است، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم الحاقیه های باقی مانده از این قرارداد حداکثر قبل از 15 فوریه به امضای دو طرف برسد.

وی با اشاره به افزایش درخواست پاکستان برای خرید گاز از ایران، بیان کرد: قصد داریم میزان واردات گاز ایران را از 21.5 به 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش دهیم.

آمادگی پاکستان برای ترانزیت گاز ایران به هند وچین

معاون وزیر نفت پاکستان همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر از آمادگی دولت پاکستان برای ترانزیت گاز ایران به کشورهای هند وچین خبر داد و یادآور شد: در قراردادی که امضا شده است، یکی از الحاقیه ها در مورد ترانزیت گاز ایران از خاک پاکستان به کشورهای ثالث بوده که در این باره آمادگی همکاری داریم.

ارشاد احمد کلیم همچنین با تاکید بر اینکه برای پیوستن هند به مذاکرات قرارداد خط لوله صلح هستیم، بیان کرد: اخیرا پاکستان مشاوری برای ساخت خط لوله گاز در کشور خود انتخاب کرده و تمامی مجوزها برای ساخت این خط لوله از سوی دولت دریافت شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نقشه ساخت خط لوله و امکان سنجی اقتصادی مسیرهای مختلف عبور این خط لوله گاز تهیه شده است، گفت: پیش بینی می کنیم که ساخت خط لوله که پیشتر منتظر به دلیل تاخیر هند با تاخیر مواجه شده بود هر چه زودتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه حتی اگر هند هم به مذاکرات خط لوله صلح نپیوندد قطعا ساخت این خط لوله تا دسامبر 2013 میلادی به پایان می رسد، خاطر نشان کرد: اما از پیوستن هند به مذاکرات خط لوله صلح استقبال می کنیم.