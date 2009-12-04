گازپروم روسیه به خط لوله صلح پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، "ابوبکر شاموزوف" در جمع خبرنگاران درباره دلیل حضور شرکت گاز پروم روسیه در مذاکرات خط لوله صلح با بیان اینکه هم اکنون گاز پروم بزرگترین صادر کننده گاز در دنیا است، گفت: این شرکت روسی توجه و دقت خاصی به طرحهای جنوب آسیا دارد و برآورد ما این است که حضور گازپروم در این خط لوله گاز در توسعه اقتصادی این طرح اثرگذار خواهد بود.

مدیر کل دفتر نمایندگی شرکت گازپروم در تهران با اشاره به اینکه تاکنون چندین تفاهم نامه برای مشارکت گازپروم با کشورهای پاکستان و هند امضا شده است، تصریح کرد: در این باره برای مشارکت، عملیاتی کردن و راهبری این خط لوله گاز آمادگی خود را به طرفهای ایران، هند و پاکستان اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته کمیته های نفت و گاز ایران و روسیه در سفر سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه به تهران، بیان کرد: میزان سهم و چگونگی مشارکت گاز پروم در خط لوله گاز ایران- هند - پاکستان پس از مذاکرات آینده مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت گاز پروم با بیان اینکه حضور روسیه در این خط لوله امنیت و اهمیت این خط انتقال گاز را افزایش می دهد، بیان کرد: گازپروم در ساخت و راهبری عملیاتی خطوط انتقال فشار قوی گاز از تجربه طولانی برخوردار بوده و حضور مشارکتی ایران، پاکستان، هند و گازپروم بهترین روش برای ساخت و راهبری عملیاتی این خط لوله انتقال گاز است.

شاموزوف درباره هزینه های ساخت این خط لوله در پاکستان توضیح داد: میزان حجم سرمایه گذاری بر اساس میزان حمل گاز طبیعی تعیین می شود.

مدیر کل گازپروم در تهران با تاکید بر اینکه برای ساخت این خط لوله گاز از توان و ظرفیتهای شرکتهای ایرانی و پاکستانی استفاده می کنیم، بیان کرد: هدف از ساخت این خط لوله علاوه بر انتقال گاز توسعه اشتغال، امنیت و ظرفیتهای اقتصادی و فنی بوده و تداوم و تامین پایدار انتقال گاز یکی از مهمترین ضرورتهای ساخت این خط گازی خواهد بود.

شاموزوف با بیان اینکه گاز پروم برای ساخت این خط لوله از آخرین تجهیزات روز دنیا استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: هم اکنون در کشور روسیه حدود 150 هزار کیلومتر خط لوله انتقال فشار قوی گاز وجود دارد که مدیریت و راهبری کلیه این خطوط از یک مرکز دیسپتینگ انجام می گیرد.