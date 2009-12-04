تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال بوده و ساخت آن 14 ماه طول کشیده است. تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت دارای 29 کیلومتر کانال و لوله کشی برای انتقال فاضلاب صنعتی به محل تصفیه خانه فاضلاب مذکور بوده که در فاز اول آن در هر روز 800متر مکعب فاضلاب تصفیه و برای مصرف مجدد صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن آنکه باعث جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی نیز می‌شود.

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