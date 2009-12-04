تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت افتتاح شد

کامران دانشجو در سومین دوره سفرهای استانی هیئت دولت به عنوان نماینده رئیس جمهور تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال بوده و ساخت آن 14 ماه طول کشیده است. تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت دارای 29 کیلومتر کانال و لوله کشی برای انتقال فاضلاب صنعتی به محل تصفیه خانه فاضلاب مذکور بوده که در فاز اول آن در هر روز 800متر مکعب فاضلاب تصفیه و برای مصرف مجدد صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. ضمن آنکه باعث جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی نیز میشود.
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