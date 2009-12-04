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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توسعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی بابد بر اساس نیاز مخاطبان باشد

توسعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی بابد بر اساس نیاز مخاطبان باشد

اراک- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با بیان اینکه نویسندگان، میراث دارای حقیقت هستند، گفت: توسعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی بابد بر اساس نیاز مخاطبان باشد.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز جمعه در جریان بازدید از چهارمین نمایشگاه کتاب استان مرکزی در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه فرهنگ کتابخوانی وظیفه مهمی است که باید مورد توجه همه ارگانهای فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه، ناشران مواریث گرانبهای اسلام و اهل بیت(ع) را به نسلهای آینده منتقل می کنند، گفت: دسترسی آسان به کتاب با تاسیس کتابخانه های خانگی و کوچک و دیجیتالی، بسترسازی لازم برای کودکان و نوجوانان به صورت مرحله ای، احساس مسئولیت مدیران مدرسه، مساجد، مراکز دینی، روحانیت و رسانه ها تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ کتابخوانی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی برپایی نمایشگاه های کتاب در سطح استان و شهرستانها را گامی در راستای اشاعه کتابخوانی دانست و افزود: باید با تاسیس کتابخانه های کوچک و قابل دسترسی آسان در مراکزمختلف در پارکها، مساجد و مدارس و نزدیک کردم مخاطبان به کتاب در راستای توسعه فرهنگ کتاب در جامعه گام برداشت.

وی انس و ارتباط بیشتر با کتاب را منجر به تولید علم و توسعه علمی خواند و گفت: قرائت و انس و ارتباط با کتاب بهترین توشه برای ارباب ادب و صاحبان معرفت است.

دری نجف آبادی با بیان اینکه خواندن کتاب از سوی اسلام و اهل بیت مورد توجه قرار گرفته است، افزود: اهل بیت (ع) همواره بر کتاب و کتابت تاکید و بر نوشتن و تالیف و نگهداری در آن توصیه داشته اند و ما باید عمل کنندگان خوبی در برابر توصیه های پیشوایان خود باشیم.

امام جمعه اراک با بیان اینکه ملت ایران ملتی با فرهنگ و کتابخوان بودند، اضافه کرد: نویسندگان واندیشمندان با تلاش و مجاهدت به تالیف و تدوین کتب همت می گمارند تا اثری بدیع و سازنده ارائه دهند تا خدمت ارزشمند و ماندگار آگاهی را به جامعه ارائه دهند.

کد مطلب 994739

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